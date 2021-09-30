Koca: Aşı kartı iddiaları yalan! HES kodu dışında uygulamamız yok
Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararları duyurdu.
5-17 yaş arasında bulunan çocukların aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirten Koca, “Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız. Sabreder ve vaka sayılarını hedeflenen şekilde düşürebilirsek maskesiz günlerimiz başlayacak” ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca “Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurtiçinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur” dedi.