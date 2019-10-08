Koç yumurtası için çeşitli tarifler bulunuyor. Koç yumurtası genelde alışık olunmayan bir sakatat türü. Ancak doğru teknikle pişirildiğinde alışık olmayanların bile seveceği bir lezzet. Peki, Koç yumurtası nasıl pişirilir? İşte koç yumurtası pişirme yöntemleri...

Koç yumurtası nasıl pişirilir?

Koç yumurtası istenilen yemeğin çeşitine göre; mangalda, tencerede, fırında ve tavada pişer. Koç yumurtası ile yapılan yemek çeşitleri şunlar: Koç yumurtası ızgara, koç yumurtası tava, koç yumurtası kavurma, koç yumurtası kızartma, koç yumurtası şiş kebabı ve koç yumurtası sebzeli sotedir. Koç yumurtası zarı soyulduktan sonra, arzu edilen şekilde; yapılacak yemek çeşitine göre dilimlenir veya doğranır. Ardından doğranmış veya dilimlenmiş koç yumurtası (yıkanıp süzüldükten sonra) doğrudan pişirilebilir. Koç yumurtası yağsız ve bol sulu sakatat çeşitidir. Yemeğinin veya ızgarasının yapımında yeter miktarda yağ ilavesi gerekir ki, yapılan yemeği lezzetli olsun.

Koç yumurtası ızgara veya koç yumurtası şiş yapmazdan önce; terbiye edilirse pişmesi hem kolay, hem de lezzetli olur. Çoğu insan bu yemeğin nasıl yapıldığını bilmez. Bilenlerde koç yumurtasının bir iki çeşit yemeğini bilir. Koç yumurtası yemeklerini sevmeyenlerinin olduğu kadar, sevenlerinin sayısı da azımsanmaycak düzeydedir. İnsanlarımız koç yumurtasını kullanarak, lezzetli ve çok çeşitli yemek yapmak için kafa yormamışlar. Bu sebepten olsa ki, koç yumurtası yemek çeşiti sınırlıdır. Ciğercide satılan sakatat çeşitleri arasında en ucuz olan sakatat, koç yumurtasıdır. Koç yumurtası ile yaptığım yemekleri denerseniz, koç yumurtasıyle de güzel yemekler yapılabileceğine şahit olursunuz.

Izgarada koç yumurta tarifi

Malzemeleri:

4 Koç Yumurtası (dış zarları alınıp ortalarından ikiye bölündükten sonra her biri hafifçe çizilmiş)

1 Çay Kaşığı Tuz

2 Çorba Kaşığı Rafine Yağ

Yapılışı:

Yapımı kolay, fakat ağır bir yemek olan koç yumurtası ızgarası, az miktarda ve giriş yemeği olarak servis edilmelidir.

Önce ızgaranızı kızdırınız.

Koç yumurtalarını tuzlayıp hafifçe yağlayınız. Kızgın ızgarada, her iki yanlarını 5-6 dakika ızgara ederek, servis ediniz.