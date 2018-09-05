Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!

Şer güçlerin dolar operasyonuyla Türkiye'yi zor duruma sokmaya çalışırken içerideki fırsatçılar da doların yükselmesini bahane ederek zamlarla vatandaşın cebindeki paraya göz dikti.

TÜİK verilerine göre Ağustos ayının zam şampiyonu bir önceki aya göre yüzde 25,56 oranla en yüksek fiyat artışı gösteren salça oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay en fazla fiyat düşüşü yaşanan 3. ürün ise yüzde 18,77 ile domates oldu. Domates fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen salça fiyatlarının tavan yapması fırsatçılığı gözler önüne serdi.

KOÇ SALÇAYA DA EL ATTI

Salça ürünleri arasında en çok zammı ise Gezi destekçisi Koç Holding'in gıda şirketi olan Tat Gıda'nın yapması dikkat çekti. Marketlerdeki raflarda 2 katına kadar zam yapan Koç'un fırsatçılık yapması tepki topladı.

Koç daha önce de Azerbaycan'da faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası üzerinden Türk Lirası alımını durdurarak Türk ekonomisine darbe vurmuştu.

İşte Koç'un salça fiyatları ve tepkiler: