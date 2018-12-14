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Koç Üniversitesi'nin "Anadolu Bursiyerleri Programı"na ödül

Koç Üniversitesi’nin “Anadolu Bursiyerleri Programı”, 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri’nde ödül aldı

14 Aralık 2018 Cuma 12:43
Koç Üniversitesi'nin "Anadolu Bursiyerleri Programı"na ödül

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi'nin başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri üstün eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle başlattığı "Anadolu Bursiyerleri Programı", Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri’nde "Eşitsizliğin Azaltılması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerle buluşturan ve iş birliği imkânı oluşturmak amacıyla düzenlenen "10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri’ düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Zirve kapsamında, Türkiye'de hayata geçirilen ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için tasarlanan kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yer aldığı ve etkinlik alanında katılımcılarla buluşan ödüllü projeler uluslararası bir jüri tarafından belirlendi.

Koç Üniversitesi'nin Anadolu’nun çeşitli kentlerinden, başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri üstün eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle 2011 yılında başlattığı "Anadolu Bursiyerleri Programı", Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri’nde 'Eşitsizliğin Azaltılması' kategorisinde ödüle layık görüldü. Koç Üniversitesi adına ödülü, Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Direktörü Zeynep Başak Çivi, Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu Aslı Yantra ve Koç Üniversitesi Kaynak Geliştirme Danışmanı Berna Simavi aldı.

2011 yılında yedi bağışçı kurumun, 14 öğrenciye verdiği destekle başlayan proje, aradan geçen yedi yılda adeta bir eğitim seferberliğine dönüştü. Koç Üniversitesi mezunlarının da büyük destek verdiği programa bu yıl Koç Üniversitesi mezunlarının bursiyeri olarak 18 yeni öğrenci katıldı. Bugün bağışçı kurumların sayısı 220’yi aşarken kişisel olarak bağışta bulunan hayırseverlerin sayısı bine yaklaştı. Koç Üniversitesi’nin 25. yılını kutladığı 2018 yılında, Anadolu Bursiyerlerinin sayısı 36 kat artarak 500 kişiye ulaştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:43
  1. Anadolu Bursiyerleri Programı
  2. Eşitsizliğin Azaltılması
  3. Koç Üniversitesi

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