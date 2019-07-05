Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı'na uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi'nin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle 2011'de başlattığı Anadolu Bursiyerleri Programı, The Council for Advancement and Support of Education (CASE) tarafından ödüle layık görüldü.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitim geliştirme ve destekleme kuruluşu olarak uluslararası alanda saygın bir konumda bulunan CASE tarafından verilen 2019 Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller kapsamında 20 ülkeden 611 kuruluşun 2 bin 856 uluslararası projesi, 100 farklı kategoride değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2011'de 14 öğrenci ve 6 sponsor firmayla başlayan, bugün 500'ü aşkın öğrenciye ulaşarak 250'den fazla sponsor firma tarafından desteklenen Anadolu Bursiyerleri Programı, "Kaynak Yaratma Programları" kategorisinde "Gümüş Ödül" kazandı.

Böylece Türkiye'den ödüle layık görülen tek kurum olan Koç Üniversitesi, Anadolu Bursiyerleri Programı ile kazandığı ödüllere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Program, bu yıl Times Higher Education tarafından dünya çapında en iyi uygulamaların ödüllendirildiği yarışmada da finalist olmuştu. Geçen yıl da Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneğince Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkısından dolayı ödüle layık görülen programa, 2015'te yine CASE tarafından altın ödül verilmişti.



Anadolu Bursiyerleri Programı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı oldukları halde ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hedefledikleri eğitim kurumlarında öğrenim görme fırsatı bulamayan gençleri eğitim olanaklarıyla buluşturuyor. Türkiye'de hem akademik hem de ihtiyaca dayalı burs sağlayan, bu kapsamda türünün ilki olan Anadolu Bursiyerleri Programı, özel sektördeki çok sayıda firmanın yanı sıra hayırsever şahıslar ve Koç Üniversitesi mezunları tarafından da destekleniyor.



