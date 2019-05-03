Koç Spor Fest 100. yıl kutlamalarına heyecan katacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde, “19 Mayıs’ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda” konseptiyle 10-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Koç Spor Fest’in basın lansmanı yapıldı.

Festivalin lansmanı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki yapıldı. Lansmanda festival hakkında önemli bilgiler verildi. Toplantıda ilk olarak söz alan Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel, "2006 yılında ‘Koç Fest’ adı altında üniversite kampüslerinde gerçekleşen bir müzik ve eğlence festivali olarak yola çıkan, 2009 senesinden itibaren ise Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun ana sponsoru olarak bugün ülkemizdeki en geniş katılımlı gençlik ve spor organizasyonuna dönüşen Koç Spor Fest, gençlik ve spor alanındaki en değerli projelerimizden biri. Proje dâhilinde şimdiye kadar 121 bin 400 km yol kat edilerek, 38 şehirde 40 üniversiteye gidildi. 220 binden fazla sporcu Koç Spor Fest’e katıldı. Bugün hem Samsun’da bulunuyor olmaktan hem de ülkemizin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olmasından gurur duyduğumuz Koç Spor Fest projemizin 19 Mayıs 1919 ruhu ile buluşmasından ötürü büyük heyecan içindeyiz” dedi.

Tuncel’in konuşmasının ardından toplantıya katılan millî sporcular Yaren Türk ve Musa Tüzen, heyecanlarını basın mensupları ile paylaştı.

"Millî Mücadele ruhunun gençliğe aktarılması temel hedeftir”

Milli Mücadele ruhunu gençlere aşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a geldiğinde ’Ben Samsun’u ve Samsunluları gördüğümde bütün düşüncelerimi gerçekleştireceğime dair kuvvetli bir inanca sahip oldum.’ demiştir. Atatürk, Samsun’dan aldığı ruh ve inançla kurtuluş savaşını başlattı. Samsunlular ’ilk adım’ şehri olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Öncelikle bu millî mücadele ruhunun gençliğe aktarılması temel hedeftir. Bizlere bu günleri armağan eden atalarımızı unutmamamız gerekiyor. Onların verdikleri varlık ve yokluk mücadeleleri sonucu hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak dünya devletleri içerisinde yer alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak 100 yılda nereden nereye geldiğimizi tüm dünyaya göstermek istiyoruz. 100. yıl kutlamaları sadece Samsun’a bağlı kalmasın, tüm Türkiye’ye yayılsın diye Sayın Cumhurbaşkanımız bir genelge yayınlamıştı. Bunun sonucunda da kutlamalar, Samsun’dan başlatılarak tüm Türkiye’ye yayılacaktır. Ülkemizin çeşitli illerinde yapılan etkinliklerin bu sene Samsun’da yapılması konusundaki gayretlerinden dolayı Rektör Hocama ve Koç Grubu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"19 Mayıs 1919, bir devletin âdeta yok olduğu dönemde büyük bir adımın atılmasının tarihidir”

19 Mayıs’ın önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, “Böylesine önemli bir etkinliğin Samsun’da düzenlenmesinden dolayı mutluluğumu ifade ediyor, Koç Grubu’na teşekkür ediyorum. Bildiğimiz gibi 19 Mayıs 1919 aslında bir medeniyet için bütün ümitlerin bittiği, bir devletin âdeta yok olduğu dönemde bir adımın atılmasının tarihidir. O günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş olduğu çabaların ne kadar büyük bir ehemmiyet arz ettiğini gösteren belki de en büyük organizasyonlardan biri bu olacaktır diye düşünüyorum. Bu organizasyona ve 100. yıl kapsamında Samsun’da yapılacak etkinliklere, yeni seçilen belediye başkanı olarak ev sahipliği yapmak da bana nasip oldu. Bu benim için mutluluk ve gurur kaynağıdır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"100. yıl etkinlikleri Koç Spor Fest ile birlikte önemli bir heyecan irtifası kazanacak”

OMÜ olarak bu organizasyonun içerisinde olmaktan hem gururlu hem mutlu olduklarını ifade eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919, Türk milletinin bütün dünyaya esareti kabul etmeyeceğini haykırdığı, bağımsız bir milleti her türlü çaresizliğe ve imkânsızlığa rağmen kurabileceğini ispat ettiği günün adıdır. Biz o günün adını taşıyan üniversite olarak, 19 Mayıs 1919’un 100. yılını kutladığımız bu yıl içerisinde, o günleri anlamak ve anlatmak adına birçok etkinliğin içerisinde yer alıyoruz. Bunlardan biri de bugün tanıtımını yaptığımız Koç Spor Fest organizasyonudur. Biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bu organizasyonun içerisinde seve seve ve her türlü imkânımızı da dahil ederek yer alacağımızı ifade etmiştik. 100. yıl etkinlikleri de Koç Spor Fest ile birlikte önemli bir heyecan irtifası kazanacak. İnşallah 19 Mayıs 2019’da da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu heyecan doruk noktasına ulaşacaktır. Yıl sonuna kadar devam edecek bu etkinlikler, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızın önemini bizlere bir kez daha hatırlatacaktır. Ayrıca Cumhuriyete giden yolun başlangıç adımlarının Atatürk tarafından atıldığı Samsun’un da bu etkinliklerin kutlanmasında ayrı ve önemli bir yeri olması kaçınılmazdır. Sayın Valimizin başkanlığında kurulan etkinlik koordinasyon grubu, uzun zamandır özveriyle çalışıyor. İnşallah layıkıyla bu önemli yılı kutlayacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasına bir kez daha katkı sağlayacaktır.”

Basın toplantısı, protokol üyelerinin sporcularla birlikte toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

Toplantıya ayrıca OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, üniversite yetkilileri ve OMÜ’lü sporcular katıldı.