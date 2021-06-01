KOÇ beslemeli sözde çevreci TEMA VAKFI, zehirli altın aramaya kör! Siyanür suskunluğu

Yavuz Selim İstanbul

Gezi Parkı’nda 3-5 ağaç için Türkiye’nin önemli projelerini sabote etmeye çalışan sözde çevreci zihniyet, Koç Holding’e ait Demir Export firmasının Sivas Kangal’daki 3 bölgede gerçekleştirdiği siyanür ve arsenikli maden rezaletinin adeta üzerine yattı.

Hepsi susuyor

Sözde çevreci STK’lar ve yeşil istismarcısı siyasilerin Koç’un çevre canavarlığına sessizliği sürüyor. Koç/Demir Export’un Bakırtepe, Pınargözü, Naldöken mevkilerindeki altın arama faaliyetlerinde siyanür kullandığı, bölge köylülerinin suyuna arsenik karıştırdığı, köylülere maden sahasındaki arazi ve evlerini satıp susmaları karşılığında villa teklif ettiği gibi rezaletler ifşa olmasına rağmen sözde çevreciler ve Koç’lar, rezalete sessiz kalmaya devam ediyor. Bakırtepe Çevre Platformu Aktivisti Hüsnü Koçyıldız, ne çevre örgütlerinden ne de Koç Holding’ten kendilerini arayan olmadığını, hiçbir dönüş yapılmadığını söyledi. Çevreci kılıflı TEMA Vakfı ise konuya neden sessiz kaldıklarına ilişkin çağrılarımıza cevap vermedi.

TTB ve TBB nerede?

Mesleki faaliyetlerinin dışında olmasına rağmen İkizdere’deki taş ocağı madeniyle ilgili kara propagandaya destek veren Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği de Sivas Kangal’da Koç Holding’in zehrine suskun kaldı.

Ülke genelindeki HES, JES, GES, termik santral gibi yeraltı zenginliklerinin yer üstüne çıkarılması faaliyetlerinin hemen hepsine itiraz eden CHP, HDP, İP gibi siyasi partiler de Koç’un siyanürlü-arsenikli altın madeni işletmesine çıt çıkarmıyor.

Akit deşifre etti

Koç Holding’e ait Demir Export firmasının Sivas Kangal’daki siyanürlü maden işlemlerini gazetemiz Akit gündeme getirdi. Akit, 21 Mayıs’ta “Koç’un maden şirketi Sivas’ı zehirliyor”, 21 Mayıs’ta “Al villayı kes sesini” manşetleriyle skandalı deşifre etti. Haberlerimizde, Demir Export’un siyanür ve arsenikle suyunu, toprağını katlettiği Bakırtepe, Pınargözü ve Naldöken mevkilerindeki köylülere, madenlere seslerini çıkarmamaları karşılığında villa teklif ettiği ortaya çıkarıldı. Demir Export firmasının, yerel mahkemenin 3 kez yürütmeyi durdurma kararına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü saptanmıştı.