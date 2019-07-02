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KOBİS ve Mobil Ofis Karavanı Kandıra’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları ve KOBİS birimleri olarak tasarlanan Mobil Ofis Karavanı bir hafta boyunca Kandıra merkezde vatandaşlara hizmet verecek.

02 Temmuz 2019 Salı 11:00
KOBİS ve Mobil Ofis Karavanı Kandıra’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları ve KOBİS birimleri olarak tasarlanan Mobil Ofis Karavanı bir hafta boyunca Kandıra merkezde vatandaşlara hizmet verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi il genelinde hızla yayılıyor. 3. etapla birlikte 2019 yılında Kocaeli genelinde 71 istasyon, 864 adet akıllı park ünitesi ve 500 akıllı bisikletten oluşan KOBİS istasyonları 12 ilçeye ulaşmış oldu. Bu doğrultuda yaz aylarında vatandaşların uğrak mekânlarından Kandıra’da, KOBİS ve Mobil Ofis Karavanı bir hafta süre ile hizmet vermeye başladı.


3. etapla birlikte Kandıra ilçesinde 2 istasyon kuruldu. Kandıra merkez ve Kandıra otogar yanında olmak üzere 2 adet KOBİS istasyonu kurularak faaliyete alındı. Her iki istasyonda da 1’er adet Kiosk, 12’şer adet akıllı park ünitesi ve bisikletler ile vatandaşlara hizmet veriliyor. Kocaeli’nin özellikle yaz aylarındaki en gözde tatil merkezlerinden olan Kandıra’nın Mavi Bayraklı Cebeci Plajı’na da KOBİS istasyonu kurularak vatandaşlara daha keyifli bir tatil imkanı sağlandı.


Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl içerisinde faaliyete başlatılan Mobil Ofis Karavanı da vatandaşlara anlık hizmetler vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Seyahat Kartları ve KOBİS birimleri olarak tasarlanan karavan 01 - 05 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kandıra merkezde vatandaşlara hizmet verecek. Bu süre içinde vatandaşlar, seyahat Kartları ve KOBİS birimlerinden faydalanacak. Ayrıca sonraki haftalarda da Mobil Ofis Karavanı’nın Kerpe, Kefken ve Cebeci sahillerinde de belirlenecek zamanlarda hizmet vermesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:00
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