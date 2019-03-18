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KOBİS sistemi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) Projesi’nde açılan 35 yeni nesil istasyonun tanıtım programı gerçekleşti.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
KOBİS sistemi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) Projesi’nde açılan 35 yeni nesil istasyonun tanıtım programı gerçekleşti.



Seka Park Kabin durağı yanında bulunan KOBİS Palmiye istasyonunda yapılan tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali Bilgi, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı. KOBİS’in çevreci bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bisiklet hem sağlık hem de önemli bir ulaşım aracı. Amacımız KOBİS ile şehir içinde farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımızın bisiklet kullanarak ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bisiklet ile ulaşım hem tasarruflu hem de sağlık açısından önemli. Yenilenen KOBİS istasyonlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. İlk etapta İzmit şehir merkezinin ulaşım ağına entegreli bir şekilde tasarlanarak şehrin muhtelif bölgelerinde 18 Akıllı Bisiklet İstasyonu, 240 Adet Akıllı Park Ünitesi ve 120 Adet akıllı bisiklet bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
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