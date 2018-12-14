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KOBİ’lere teknoloji ürünlerini kiralama hizmeti

Teknosa, KOBİ’lere sabit ücretli taksit seçenekleri ile teknoloji ihtiyaçlarını kiralama yoluyla satın alma imkanı sunuyor

14 Aralık 2018 Cuma 10:25
KOBİ’lere teknoloji ürünlerini kiralama hizmeti

İSTANBUL (AA) - Teknoloji perakende şirketi Teknosa, KOBİ’lere sabit ücretli taksit seçenekleri ile teknoloji ihtiyaçlarını kiralama yoluyla satın alma imkanı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, KOBİ’lere, farklı ölçekteki işletmelere ve meslek gruplarına ödeme kolaylığı sağlayacak yeni bir hizmet başlatıyor.

Teknosa’nın uluslararası kiralama şirketi GRENKE iş birliğiyle sunduğu teknoloji ürünleri kiralama hizmeti, işletmelere dosya masrafsız, 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle elektronik ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor. Bu hizmet kapsamında 20 bin TL’ye kadar olan işletme taleplerine de 1 gün içinde yanıt veriliyor.

KOBİ’ler ve meslek grupları, cep telefonundan güvenlik kamerasına, dizüstü bilgisayardan beyaz eşyaya ve televizyona kadar geniş yelpazede ürün seçeneklerinde Teknosa’nın kiralama hizmetinden faydalanabiliyor. Böylelikle sermayelerini daha iyi yönetip, işleri için farklı yatırımlara odaklanabiliyor.

Teknosa, KOBİ’ler için çok özel ödeme avantajıyla, aralık ayında geçerli bir kampanya da başlatıyor. Kampanya kapsamında doktor, avukat, veteriner, eczacı ve noter gibi meslek grupları ay sonuna kadar Samsung Note 9 akıllı telefona 24 ay taksit avantajıyla ayda KDV dahil 299 TL’ye sahip olabilecek.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:25
  1. Teknosa

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