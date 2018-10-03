Kobi’lere hızlı e-ihracat eğitimi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, World eCommerce Forum işbirliği ile E-İhracat Mini MBA programını hayata geçirdi. Program, farklı alanlardaki e- ihracat uygulamalarını ele alarak, KOBİ’lere yol haritalarını oluştururken vizyon kazandırmayı hedefliyor. KOBİ’lere hızlı e-ihracat eğitimini konu alan programın ikinci dönemi dün başladı.

İhracatın kapısı aralanıyor

Program ile e-ihracatın sunduğu imkânlar konusunda firmaları bilinçlendirme ve e-ihracatın farklı kollarına bağlı kapıların aralanması amaçlanıyor. 36 saatlik eğitim ile ihracat potansiyeline sahip mikro girişimcilere e-ihracat alanında önemli katkılar sunulacak. Girişimciler e-ticaret altyapılarını ve e-ihracat vizyonlarını geliştirerek, yurtdışı pazar yerleri ile global bir ağ kurup sonuç odaklı aksiyonlar alabilmelerinin yolu açılacak.