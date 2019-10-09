KOBİ’lere eğitim yönlü destek

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü öncülüğünde İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, İkitelli OSB ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen KOBİ’lerin Finansmana Erişimi Paneli, işletmeciler tarafından ilgiyle takip edildi. İkitelli OSB Başkan Vekili Konak’ın konuşması ile başlayan etkinlikte Ticaret TTO Direktörü Ömer Cengiz Sezgin, İl Müdürü Ümit Ünal ve İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ birer açılış konuşması gerçekleştirdiler.

Moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sabri Öz’ün yaptığı panelde KOSGEB Uzmanı Mustafa Kemal Güzelyurt, “KOSGEB Aracılığı ile Devlet Destekleri” hakkında bilgi aktarırken Ekonomist Volkan Korkmazer ise “KOBİ’lerin Finansmana Erişimi” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Firmaların başarı hikayelerinin aktarıldığı bölümde ise Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin firmalarının yaşadığı deneyim hakkında paylaşımda bulundu ve Dr. Öz de Kobilerin devlet Desteklerinde Türkiye ve Çin üzerine yaptığı analizleri paylaştı. Panel soru-cevap bölümünün ardından plaket takdimiyle son buldu.