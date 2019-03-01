0553 313 94 23

"KOBİ'ler yeni paketi kullanarak üretim vitesini yükseltecektir"

İTO Başkanı Avdagiç:- "(KOBİ Değer Kredisi-2 paketi) Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ’ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir. Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz"- "Firma başına 1.5 milyon TL’ye varan finansman olanağı özellikle stoklarını yerine koymak, yatırımlarını tamamlamak, işlerini büyütmek isteyen KOBİ’lerimiz için çok güçlü bir destek"

01 Mart 2019 Cuma 13:42
"KOBİ'ler yeni paketi kullanarak üretim vitesini yükseltecektir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ Değer Kredisi-2 paketine ilişkin, "Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ’ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir.Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, bugün açıklanan 25 milyar liralık KOBİ’lere yönelik Hazine garantili KOBİ Değer Kredisi-2 paketine ilişkin açıklamada bulundu.

Şekip Avdagiç, finansmanda ve teşvikte fırsatların en üst düzeye çıktığını belirterek, "KOBİ’ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir. Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğindeki ekonomi yönetiminin piyasaları büyük bir hassasiyetle takip ettiğini ve proaktif önlemlerle iş dünyasının önünü açtığını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Birbiri ardına yapılan doğru müdahaleler sayesinde, ekonomimiz her gün daha da güç kazanıyor. Birinci KOBİ Değer Kredisi’nden 80 bini aşkın firma yararlandı. Şimdi KOBİ Değer Kredisi-2 ile 25 milyarlık yeni bir finansman penceresi daha açılıyor. Bu kredide de yine Hazine kefaleti söz konusu. KOBİ’lerimiz 6 ay geri ödemesiz şekilde, 36 aylık bir vade çerçevesinde, düşük faiz oranlarıyla bu imkandan yararlanabilecek.

Firma başına 1,5 milyon TL’ye varan finansman olanağı özellikle stoklarını yerine koymak, yatırımlarını tamamlamak, işlerini büyütmek isteyen KOBİ’lerimiz için çok güçlü bir destek. Biliyorsunuz geçen hafta istihdamda da hükümetimiz çok önemli teşvikler açıkladı. Tüm bunları bir araya getirerek işlerimizde vites büyütmenin tam vakti diyoruz. KOBİ’lerimize hayırlı olsun.”

Avdagiç, kamu bankaları öncülüğünde başta konut ve ihtiyaç kredilerinde olmak üzere faizlerin düşürülmesi ve vadelerin uzamasının da iç talebi artıracağını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:42
  1. İTO Başkanı Avdagiç
  2. KOBİ Değer Kredisi-2 paketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'daki başarılı 2 Türk öğrenciye ödül
    1. Almanya'daki başarılı 2 Türk öğrenciye..
    2. Rusya'dan S-500 açıklaması! Tarih..
    3. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. Dışişleri Bakanlığı büyükelçilik alım..
    6. Öğrenciler, bağımlılığa karşı..
    7. Halıcılar Suudi Arabistan Pazarını..
    8. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    9. Leylekler Tepesi’nde Çevre Koruma ve..
    10. Muğla boşanma hızında Türkiye’de 2’nci
    11. Almanya’da tramvay ile kamyon..
    12. Şehzadeler’de Cumhur İttifakı vizyona..
    13. En fazla kaybettiren BES fonları
    14. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    15. Kulübe gelen haczi hamalların vicdanı..
    16. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    17. En fazla kazandıran BES fonları
    18. İstanbul Havalimanı "Bana Sor" projesi
    19. Galatasaray'da Büyükşehir Belediye..
    20. Bakan Soylu, Eğil ilçesini ziyaret etti
    21. Almanya'da iş gücü açığında “baby..
    22. BES fonu istatistikleri
    23. Zeybekci: "4Ç gidiyor, çiçek gibi..
    24. Kategorilerine göre en fazla..
    25. Kategorilerine göre en fazla..
    26. Uyuşturucu ticaretine gözaltı
    27. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    28. DPÜ 12 üniversiteyle uluslararası..
    29. Yolun sonu görünüyor! 'İYİ Parti..
    30. Başkan Erdoğan: Biz batıya ne..
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    İşte Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge!
    İşte Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge!