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Koalisyonun Deyrizor'daki saldırılarında çoğu sivil onlarca kişi öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde DEAŞ'ın "hapishane" olarak kullandığı ve DEAŞ'lı teröristlerin de barındığı binayı hava saldırısıyla hedef aldı- Saldırı sonucu çoğu DEAŞ'ın alıkoyduğu siviller olmak üzere onlarca kişi öldü

29 Kasım 2018 Perşembe 12:12
Koalisyonun Deyrizor'daki saldırılarında çoğu sivil onlarca kişi öldü

DEYRİZOR (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör DEAŞ'ın sivilleri alıkoymak için "hapishane" olarak kullandığı ve DEAŞ'lı teröristlerin de barındığı binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu çoğu sivil onlarca kişi öldü.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Deyrizor'un doğu kırsalında DEAŞ'ın işgalindeki Heccin ilçesi ile çevresindeki belde ve köylere saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün sabah saatlerinde Deyrizor'un doğu kırsalında DEAŞ'ın kontrolündeki Şiife beldesi yakınlarındaki Keşme bölgesinde DEAŞ'ın sivilleri tuttuğu ve "hapishane" olarak kullandığı binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda hedef alınan binada DEAŞ'lı savaşçılar da bulunuyordu.

Bombardıman sonucu çoğu DEAŞ'ın alıkoyduğu siviller olmak üzere onlarca kişi öldü.

- Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal etmeyi sürdürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 6 bin üyesinin katıldığı çatışmalar sonucu 27 Eylül'de Süse belde merkezini ele geçirmiş ancak kısa süre sonra çekilmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalar kapsamında daha önce tamamen YPG/PKK'nın eline geçen Bagoz belde merkezinde ise iki örgütün işgali sürüyor.

Halihazırda DEAŞ'in elinde tuttuğu Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köyleri saldırılara maruz kalıyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.





Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:12
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