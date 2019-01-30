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Koalisyonun Deyrizor'a saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'a hava saldırılarına hız verdi

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:26
Koalisyonun Deyrizor'a saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor ilinin DEAŞ işgalindeki Bagoz beldesine düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın, 5'i çocuk 8 sivil öldü.

ABD, Deyrizor'dan çıkmamak için şiddetli direniş gösteren ve Bagoz beldesine sıkışan DEAŞ güçlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam Bagoz'a düzenlenen hava saldırısında 3'ü kadın, 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.

Henüz koalisyondan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 30 kilometrelik bir beldede sıkışan DEAŞ'lı teröristlerin bir kısmı teslim olmayı isterken, çoğu yabancı uyruklu teröristlerden oluşan kısım ise ellerindeki YPG/PKK'lı esirleri öldürme ve Irak'ın Musul kentini işgal ettikleri dönemde çaldıkları külçe altınları imha etme kozunu kullanmayı değerlendiriyor. Teröristlerin bu şekilde beldedeki varlıklarını korumayı, YPG/PKK'ya teslim olmamayı, gerekirse ölene dek savaşmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Bagoz'daki binlerce sivil, güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.

- YPG/PKK pazarlık önermişti

YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti.

Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ'lı teröristler, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon da iki terör örgütü arasındaki pazarlığın yapılabilmesi için ara verdiği saldırıları yeniden başlatmıştı.

- Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:26
  1. deaş

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