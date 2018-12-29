Koalisyon ve YPG/PKK Deyrizor'da 101 günde 165 sivili öldürdü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'ı Deyrizor ilinden çıkarmak için düzenlediği saldırılarda 165 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, koalisyon güçleri ve YPG/PKK'lı teröristlerin 11 Eylül-20 Aralık tarihlerindeki 101 günlük dönemde DEAŞ'ın işgalindeki bölgelere düzenledikleri saldırılara ilişkin rapor yayımladı.



Ağın raporunda koalisyon güçlerinin, Heccin ve çevresindeki belde ve köylere düzenlediği bombardımanlarda 71'i çocuk ve 29'u kadın olmak üzere 153 sivilin yaşamını yitirdiği, YPG/PKK'nın saldırılarında ise 3'ü çocuk 12 sivilin öldüğü kaydedildi.

- 6 bin sivil kuşatma altında

Raporda, Heccin ilçe merkezinin YPG/PKK'nın işgaline girdikten sonra DEAŞ'ın elindeki Süse, Şiife, Bağoz, Süse ve Buhasan beldeleriyle Bahra köyü ve Keşme bölgesinde yaklaşık 6 bin sivilin Beşşar Esed rejimi güçleri ve YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında mahsur kaldığına işaret edildi.

DEAŞ'ın ise sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen raporda, kuşatma altındaki sivillerin YPG/PKK ve rejim güçlerinin rastgele saldırılarına maruz kaldığı kaydedildi.

Raporda, DEAŞ'ın kontrolündeki Heccin'e bağlı belde ve köylerde mahsur kalanlara yönelik havan topu saldırıları düzenleyen rejim güçlerinin, bu şekilde sivillerin Esed'in kontrolündeki bölgelere geçişlerini engellemeye çalıştığı bildirildi.

- Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı.

YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten iki gün sonra Buhatir belde merkezini çarşamba günü ele geçirmişti.

YPG/PKK ile DEAŞ terör örgütleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.



Çatışmalar Heccin ilçe merkezinin doğusundaki Buhasan belde merkezinde yoğunlaşırken YPG/PKK'lı teröristler, girdikleri Bağoz beldesinin bir bölümünü işgal etti.

DEAŞ, Deyrizor'da Şiife, Bağoz, Süse ve Buhasan beldeleri ile çevrelerindeki bazı köylerdeki varlığını sürdürüyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.



Suriye topraklarının yaklaşık üçte biri terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunuyor.