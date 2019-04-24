Koalisyon uçakları yanlışlıkla Irak polisini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı ABD öncülüğündeki koalisyon kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlenen operasyonda ‘yanlışlıkla’ Irak polis güçlerini vurdu.

ABD öncülüğündeki koalisyon kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlenen operasyonda ‘yanlışlıkla’ Irak polis güçlerini vurdu. 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Riyad bucağında Irak terörle mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyon düzenledi. Operasyona havadan destek veren koalisyon uçakları yanlışlıkla polis güçlerine ait bir kontrol noktasını bombaladı. Bombardımanda, bir polis hayatını kaybederken 2 polis de yaralandı.

Irak güvenlik kaynakları, koalisyon güçleri ile terörle mücadele ekipleri arasında yeterince koordinasyonun bulunmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

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