Koalisyon sisteminin zararı!!!

İbrahim Alkan

Türkiye koalisyon sisteminden daima zarar görmüştür, görmeye de devam ediyor. Bu sistem kaldırılmadıkça artık bu saatten sonra hükümetin işi zor diye düşünüyorum. Zira kabul etseler de etmeseler de Atatürkçüler, komünistler, Saadetçiler, Süleymancılar, pkk’lılar birlik oldu ve hepimiz gardaşık dediler. Eğer pkk’lılarla ittifak yapmadıysanız, Nasreddin hoca misali, et nerede? Kedi nerede? Nasıl ki, parlamenter sistemden vazgeçip başkanlık sistemine geçiş yaptıysak, koalisyon sisteminden de vazgeçmeliyiz derim.

Yerel seçim örneği;

Örneğin hdp büyükşehir başkan adayı çıkarmıyor, yani büyükşehir başkan adayı yok. Başkan adayı olmamasına rağmen büyükşehirde belediye meclis üyesi çıkarabiliyor, bu bir saçmalıktır. Başkanlık için başkasını destekle, sonra büyükşehir meclis üyesi çıkar, öyle yağma yok. Başkan adayın yoksa sana büyükşehir belediyesi meclis üyesi hakkı da yok arkadaş, bu yapılsın bak gör bakalım başkasını destekliyorlar mı. Bir de en çok ilçe hangi partiye ait ise büyükşehir belediye başkanı o partiye ait olmalı. Partilerin belediye meclis üyelerinin sayıları ise partilerin oy yüzde oranlarına göre çıkarılmalı, ne kadar para o kadar köfte misali hayata geçirilmelidir.

Genel seçim örneği;

Örneğin hdp cumhurbaşkanı adayı göstermiyorsa, millet vekili seçme hakkı kaldırılmalı. Sen cumhurbaşkanı adayı çıkarma git başkasını destekle, sonra da git milletvekili seçerek meclise millet vekili çıkar, yok öyle yağma. Başkan adayın yoksa millet vekili seçmenin önü kapatılmalı. Bu sistem yapılırsa kimse kimseyi destekleyemez, gayrı resmi desteklerse millet vekili çıkaramazlar. Çok da güzel olur.

Fakat lâkin, kanun değişikliği için yeterli milletvekili sayısı yokkk.