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Koalisyon komutanı: Değişiklik görmüyoruz

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, Türkiye- ABD kriziyle ilgili, "İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." şeklinde cevap verdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:59
Koalisyon komutanı: Değişiklik görmüyoruz

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını verdi. 

Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:59
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  2. İncirlik
  3. Felix Gedney

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