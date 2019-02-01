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Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana'ya saldırı düzenledi

01 Şubat 2019 Cuma 03:29
Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'nın doğusundaki Savan bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Savan bölgesine bağlı Şa'b Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi ve saldırının ardından kent semalarında yaklaşık bir saat uçuş yaptı.

Saldırılar nedeniyle bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtildi ancak can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon güçlerinin, Husilerin insansız hava aracı deposu olarak kullandığı askeri hedefe operasyon düzenlediğini kaydetti.

Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in İsveç Anlaşması'nın uygulanması için yürüttüğü diplomatik çalışmalar çerçevesinde Sana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin akabinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 03:29
  1. Husiler
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  3. Yemen

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