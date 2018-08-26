0553 313 94 23

Koalisyon güçlerinden dikkat çeken karar!

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, "Priya" ve "Navigator M" adlı gemilerin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:24
Koalisyon güçlerinden dikkat çeken karar!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2 geminin Yemen'in batısında Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'na girişi için izni verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalının haberine göre, koalisyon güçleri "Priya" ve "Navigator M" adlı gemilere Hudeyde Limanı'na girmeleri için izin verdi.  Haberde, gemilerin koalisyon güçleriyle temasın ardından bekleme alanına yönlendirildiği belirtildi.

Husiler dün akşam koalisyon güçlerini petrol ürünleri taşıyan Priya isimli geminin girişine engel olmakla suçlamıştı.  

Husilere ait uydu kanalında yer alan haberde, koalisyon güçlerinin petrol ürünleri taşıyan bir gemiyi alıkoyduğu ve limana girişine izin vermediği ileri sürülmüştü. Ayrıca alıkonulan geminin BM'den izni olduğu aktarılmıştı.

BÖLGEDE 3 YILDIR ÇATIŞMA VAR

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşruyönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:24
  1. Suudi Arabistan
  2. koalisyon güçleri
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    General Mobile'den flaş açıklama! 'Yerli üretim...'
    1. General Mobile'den flaş açıklama!..
    2. Formula 1'de zafer Vettel'in!
    3. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
    4. Yozgat'ta korkunç kaza! Ölü ve..
    5. Çocuklarda alerji belirtileri nelerdir?
    6. Yok böyle bir yarışma! Denizli'de..
    7. Dil kanseri bu belirtiler ile kendini..
    8. Bebeğinizi sallayarak uyutmayın!
    9. Saç kaşıntısına ne iyi gelir?
    10. Çocuklarda karın ağrısına dikkat!
    11. Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye..
    12. Sulama kanalına düşen 12 yaşındaki..
    13. Avustralya'da bakan istifa etti!
    14. Dikkat! Tırnak morarması hasatlık..
    15. Akıllı telefon kullanıcılarına müjde!..
    16. Çocuklara düzenli olmayı öğretmek için..
    17. Papa, kilisedeki çocuklara cinsel..
    18. Çin'in Uber'ine şok!
    19. Flaş iddia! 'Beşiktaş transferi bitirdi'
    20. Kazak turizmcinin korkunç ölümü!..
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    Migros’ta bozuk et skandalı!