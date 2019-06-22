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Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İHA'yı düşürdü

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:01
Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husiler tarafından Yemen'in başkenti Sana'dan kaldırılan iki İHA'nın koalisyona bağlı hava güçlerince vurulduğunu belirtti.

Maliki, İHA'ları Yemen hava sahası üzerinde tespit edildiklerini ve düşürüldüklerini aktardı.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:01
  1. Husiler
  2. Suudi Arabistan
  3. Yemen

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