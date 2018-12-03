Koalisyon güçleri DEAŞ elebaşı Umerayn'ı öldürdü

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye'de düzenlediği operasyonda, ABD vatandaşı eski bir askerin ölümünden sorumluğu olduğu belirtilen DEAŞ elebaşlarından Ebu el Umerayn'ın öldürüldüğü açıklandı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri, 2 Aralık'ta Suriye'nin Bediye Çölü'nde bir DEAŞ elebaşına yönelik operasyon düzenleyerek Ebu el Umerayn ile çok sayıda DEAŞ mensubunu öldürdü." ifadelerini kullandı.

El Umerayn'ın koalisyona yönelik saldırı hazırlığında olduğunu kaydeden Albay Ryan, söz konusu kişinin, ABD vatandaşı eski asker Peter Kassig'in öldürülmesi olayına karıştığını belirtti.

Ryan açıklamasında, El Umerayn'ın çok sayıda tutsağın infazında da rol oynadığını öne sürdü.



