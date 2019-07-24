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Koalisyon güçleri bünyesindeki Sudan birlikleri Yemen'den kısmen çekildi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
Koalisyon güçleri bünyesindeki Sudan birlikleri Yemen'den kısmen çekildi

ADEN (AA) - Sudan, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan askeri varlığını azalttı.

Koalisyon güçlerine bağlı Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortak Güçlerin bünyesinde yer alan Sudan askeri birliklerinin, ülkede bulunduğu 3 bölgeden çekildiğini belirtti.

Söz konusu bölgelere ilişkin bilgi vermeyen Dubeyş, Yemen ordu kuvvetlerinin, çekilen Sudan birliklerinin yerini aldığını ifade etti.

Koalisyon güçleri bünyesindeki Sudan kuvvetlerinin sayısına ilişkin bilgi verilmemekle birlikte daha önce yapılan açıklamalarda Hartum yönetiminin Yemen'e 6 bin savaşçı göndermeye hazır olduğu kaydedilmişti.

Arap basınında yer alan haberlerde, koalisyon güçlerinin yeniden konuşlandırılması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin de Yemen'deki askeri varlığını azaltmaya başladığı ifade edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
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