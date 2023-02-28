Koalisyon çatırdıyor!

ALMANYA’da 8 Aralık 2021’de iktidara gelen ve SPD, FDP ile Yeşiller’den oluşan ‘Trafik Lambası Koalisyonu’nun son dönemlerde önemli ölçüde destek kaybına uğradığı ortaya çıktı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, ana muhalefet CDU/CSU’nun yüzde 29.5, SPD’nin yüzde 20.5, Yeşiller’in yüzde 15.5, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 15.5 ve FDP’nin yüzde 7.5 oranında oy alacağı saptandı. Sol Parti’nin ise ancak yüzde 4.5 oy alarak yüzde 5 barajını aşamacağı da ortaya çıktı. Bu veriler ışığında ‘üçlü koalisyonu’ oluşturan SPD, FDP ve Yeşiller’in toplam oy oranının yüzde 43.5’ü ancak bulacağı ve çoğunluğu kaybedeceği de belirlendi. 27 Şubat’ta yapılan son kamuoyu yoklamasına göre CDU/CSU’suz bir koalisyon hükümeti kurulmasının mümkün olmadığına da dikkat çekildi.

AfD SEÇMENİNDEN CDU’YA DESTEK

Aynı kamuoyu yoklamasına göre, CDU/CSU’ya olası destek veren seçmenlerin yüzde 23’ünün AfD yanlısı olduğu da ortaya çıktı. AfD yanlılarının CDU/CSU’ya destek vermelerinde, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in ALMANYA’nın iç güvenliği, göç ve ekonomi politikasında sergilediği kararlı tutumunun etkin rol oynadığı da kaydedildi.