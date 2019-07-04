0553 313 94 23

Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu

Araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu nedeniyle sayıları azalan koalaların neslini kurtaracak sağlıklı türler keşfetti

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu

MELBOURNE (AA) - Avustralyalı araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu yüzünden nesilleri tehlike altında olan koalaların türünü devam ettirecek, hastalık taşımayan koala türlerinin bulunduğunu açıkladı.

Adelaide Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, Güney Avustralya'daki Kanguru Adası'nda klamidya enfeksiyonu taşımayan sağlıklı koalalar bulundu.

Araştırmacılar Güney Adelaide bölgesinden aldıkları 75 dişi koala ile Kanguru Adası'ndan toplanan 170 dişi koalaya klamidya ve koala retrovirüsü testi uyguladı.

Test sonuçlarına göre, Adelaide'dan alınan hayvanların yüzde 47,5'inde klamidya enfeksiyonu bulunurken, adadan alınan koalaların hiçbirinde hastalık ve virüse rastlanmadı.

- Sağlıklı koalalar türün geleceğinin sigortası

Adelaide Üniversitesi Hayvan Bilimleri Fakültesinden araştırma ekibinin başındaki Jessica Fabijan, "Klamidyadan tamamen korunmuş bu popülasyon, koala türünün geleceğinin sigortası. Diğer azalan popülasyonları yeniden artırmak için Kanguru Adası'ndaki koalalarımıza ihtiyacımız olabilir." ifadesini kullandı.

Koalaları etkileyen klamidya, insana bulaşan türden farklı. Cinsel yolla bulaşan hastalık, dişi koalalarda kısırlık, körlük ve ölüme neden oluyor. Koala popülasyonu arasında oldukça yaygın görülen hastalık, okaliptüs ağaçlarında yaşayan Avustralya'ya özgü keseli hayvanların neslini tehdit ediyor.

Araştırmanın sonuçları Nature Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
  1. Avustralya
  2. Kanguru Adası
  3. koala

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çimento ihracatı ilk yarıda yüzde 46 arttı
    1. Çimento ihracatı ilk yarıda yüzde 46..
    2. Medipol Başakşehir'de transfer..
    3. Temizlik işçileri uyardı “Yerlere..
    4. Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi..
    5. Başkan Altıkulaç’tan istişare..
    6. Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari..
    7. TİHK’den Rektör Gören’e nezaket..
    8. Erkam Reşmen iddialı konuştu
    9. Hisarcık’ta yollara asfalt yama..
    10. Jandarma uyuşturucuya gözaçtırmıyor
    11. Anız yakanlara idari para cezası
    12. Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere..
    13. ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz..
    14. Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü..
    15. Pursaklar’da parklar bakım ve..
    16. Samsun’da 355 bin 297 araç var
    17. Kilo almak için hangi doktora gidilir
    18. Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri..
    19. Kartepe Çuha fabrikası restorasyon..
    20. Türkiye'den flaş S-400 açıklaması:..
    21. Üniversite öğrencisi 13 günlük yaşam..
    22. Güngören Belediyesi’nden bilim ve..
    23. Kumpas davalarının hakim ve savcıları..
    24. Bedava uyuz aşısı yapıyor
    25. İstanbul trafiğine Mayıs’ta 17,5 bin..
    26. Yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına..
    27. Karaman’da bıçaklanan köy muhtarı..
    28. Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
    29. CHP’li eski vekile dolandırıcılık..
    30. Köyden kente göçü azaltma projelerine..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”