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KOAH hastalığına dikkat!

Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Ş. Murat Apaydın, KOAH hakkında önemli bilgiler aktardı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:07
KOAH hastalığına dikkat!

KOAH, akciğerlerdeki hava yollarında daralma karakterize geri dönüşsüz hasar nedeniyle ortaya çıkan, kronik bronşit ve amfizemden oluşan hastalıklar grubudur.

Hasta, havayollarındaki kısıtlı hava akımından dolayı; öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşar. Kanda yeterli oksijen sağlanmadığından dolayı siyanoz denilen, dudaklarda ve parmaklarda ortaya çıkan mor görünüm de hastalığın önemli belirtileri arasındadır.

Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’ndenUz. Dr. Ş. Murat Apaydın, KOAH hakkında şunları söyledi:

KOAH yalnızca akciğerleri ilgilendiren bir hastalık gibi görünse de tüm vücut sistemini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Vücuttaki bütün organ ve sistemleri etkilemesi sonucu KOAH ile birlikte; diyabet, kemik erimesi, kalp damar tıkanıklıkları, kaslarda enfeksiyon dışı iltihaplar ve kas zafiyeti gibi sorunlar görülmektedir.

KOAH hastalarının akciğerlerinde ortaya çıkan geri dönüşümsüz form değişikliğinin, herhangi bir seçenekle tedavisi yoktur. Hastaların akciğerlerinin eski haline dönmesi beklenmemektedir. İnsanların 35 yaşından itibaren akciğer kapasitesinde düşüş görülmesi doğal bir durumdur. Yan akciğerler de yaşlanmaktadır. 70-75’li yaşlarda yani insanlar ömürlerinin son zamanlarında akciğerlerinin üçte birini fonksiyonel olarak kaybetmektedir. Bu doğal süreç, iç ve dış hava kirleticileri, sigara kullanımı gibi faktörlerle daha da hızlanmakta ve geri dönüşümsüz olabilmektedir. KOAH akciğer yaşlanmasını hızlandıran önemli bir hastalıktır.

Sigara içen kişilerin % 50’sinde KOAH görülmektedir. Toplumda kadın ve erkeklerin yaklaşık 3’te 1’inin sigara içtiği düşünüldüğünde, ortalama 75 milyon nüfusun 25 milyonun sigara bağımlısı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bugün nüfusun 1/6’sı yaklaşık 12,5 milyon kişi ya KOAH hastası ya da adayıdır.

KOAH, yalnızca sigaranın değil, aynı zamanda iç ve dış hava kirleticilerinin de rol oynadığı bir hastalıktır. Özellikle iç ortam kirleticileri, kırsal alanda insan sağlığını tehdit etmektedir. Biomas adı verilen organik yakıtlar; kömür, tezek, odun dumanına maruz kalan ve evlerinde tandır ya da şömine gibi ısınma araçları bulunan kişiler, KOAH tehdidi altındadır. KOAH oluşumunda, sigara kullanımının yanı sıra KOAH’a neden olabilecek çevresel faktörler ve zararlı etkenler ve genetik yatkınlığın da önemi vardır.

KOAH hangi seviyede yakalanmış olursa olsun, hasta sigarayı bıraktığında hastalığın seyri olumlu etkilenmektedir. Hasta yalnızca sigarayı bıraktığında, tüm ilaçlarını kullandığı dönemdekinden çok daha yüksek performansta solunum kapasitesine sahip olmaktadır. Hastanın sigarayı bırakmasından sonraki an az iki ay içinde solunum fonksiyonlarında % 10’luk bir iyileşme görülür.

KOAH’ın hasta için en olumlu yanı, erken evrede belirti vermesidir. Ancak kişi, erken dönemde ortaya çıkan öksürük, balgam, nefes darlığı, hışıltı gibi şikayetlere uzun süre tahammül ederek, sorunun ilerlemesine neden olmaktadır. Gençlerde, akciğer kapasitesinin yeterli olması nedeniyle günlük yaşamları bu belirtiler yüzünden olumsuz etkilenmemektedir. Oysa ki bu şikayetlerin iki sene üst üste en az 3 ay süreyle yaşanması, mutlaka doktora başvurmayı gerektirir. Ancak hastaların yalnızca % 10’u erken evrede doktor yardımı alarak tedavilerinin erken dönemde başlamasını sağlamaktadır. Geri kalan % 90’lık hasta grubu, şikayetlerine rağmen tedavisini ertelemekte ve çok ileri dönemde doktora başvurdukları için yaşam konforları ve sağlık standartları önemli ölçüde etkilenmektedir. İleri evre KOAH hastalarının şikayetleri kontrol altına alınsa bile beklenen ömür süreleri azalmaktadır

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:07
  1. Kayseri
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