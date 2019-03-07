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KO-MEK’te ‘’Güçlü kadının imzası var’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde güçlü kadın kursiyerleriyle hayata adeta meydan okuyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:49
KO-MEK’te ‘’Güçlü kadının imzası var’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde güçlü kadın kursiyerleriyle hayata adeta meydan okuyor.


“Erkek işi” denen her alanda kendilerini gösteren KO-MEK kadınları, eğitimde fırsat eşitliği verildiği takdirde güçlerini en anlamlı şekliyle ortaya koyuyor.


KO-MEK’in Kaynakçılık branşında eğitim alan Rabia Kara da bu güçlü kadınlardan biri olarak öne çıkıyor. Rabia Hanım, “Kadından kaynakçı olur mu” sözüne KO-MEK’ten aldığı eğitimle en güzel yanıtı veriyor. Rabia Kara, Karabük Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden kısa bir süre önce mezun oldu. İş arayan Kara bu dönemi KO-MEK ile değerlendirmeye karar verdi.


KO-MEK’in adını sıklıkla duyduğunu anlatan Kara, “Ben okuldan mezun olduktan sonra bir kurs bulup kaynakçılık eğitimi almak istiyordum. Kaynakçılık, okuduğum bölüm açısından önem taşıyor ve benim de bu eğitimi almam gerekiyordu. Araştırmalarım sonucunda KO-MEK’te Kaynakçılık Branşı olduğunu öğrendim ve hemen bu kursa kayıt yaptırdım. KO-MEK ile mesleğimde tecrübe kazanma fırsatı buldum” dedi.


Mesleki gelişimi için KO-MEK’i tercih eden Rabia Hanım, kursa başladığında yaşadıklarını ise gülümseyerek anlattı. Kurstaki erkek kursiyerlerin kendisini gördüğünde şaşırdıklarını anlatan Rabia Kara, “İlk başta onlara, kaynakçılık eğitimi almam ilginç geldi. Ama zaman içinde alıştılar. Bir kadının, hayatın her alanında olması gerekiyor. Ben eğitimimi ve mesleki bilgimi güçlendirmek için burada erkek kursiyerlerle eğitim alıyorum. Kadın mesleğinde ve hayatın her alanında güçlü ve bilgili olmalı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Rabia Kara, KO-MEK kurslarının hayatın içindeki her alana dokunduğuna da dikkat çekerek, “Bir kadın, KO-MEK’in her branşından ücretsiz eğitim alabilir. KO-MEK bana kaynakçılık alanında eğitim olanağı sundu. Bu beni ve eğitimimi güçlendirecek. Bu önemli eğitim fırsatı için KO-MEK’e teşekkür ederim” dedi.


Baret de takarım, iğne oyası da yaparım


KO-MEK’e yaşamında yer veren kadınlardan biri de Ayşe Çelik. Yaklaşık bir yıldır Derince Kurs Merkezi’ndeki Mefruşat Branşı’nda eğitim alan Ayşe Çelik, mesleğinin zorlu ve stresli yönünü bu sayede geride bırakıyor. İnşat Mühendisi olan Ayşe Hanım, 32 yıldır bu meslekte aktif olarak çalışıyor. Ayşe Çelik, günün önemli bir bölümünü şantiye alanında geçiriyor. Sorumluluk ve iş yükü açısından zor bir mesleği olan Ayşe Çelik, mesleğinin zorluklarını KO-MEK ile çözmüş.


Günlük zorlukları KO-MEK ile geride bırakıyorum


Çevresinden KO-MEK kurslarını öğrenen Ayşe Hanım, “Çevremde KO-MEK kursiyeri olan birçok kadın vardı. Yaptıkları el işlerini gördüğümde çok etkilendim. ‘Ben de bunları yapmak istiyorum’ dedim ve bu branşa yazıldım. Günlük zorlukları sanki bu kurs sayesinde geride bırakıyorum. Üretmek, ürettiğinin beğenildiğini görmek büyük mutluluk oldu. Bunun yanı sıra burada bir aile ortamı sıcaklığına şahit oldum. KO-MEK’te birlik ve beraberlik, dayanışma ve sevgi gibi unutulan değerler var” diye konuştu.


KO-MEK’in güçlü kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hemcinslerine seslenmeyi de ihmal etmedi. Kadın kursiyerler, “Ne evde oturun, ne de iş stresi yaşayın. Bunların çözümü KO-MEK” diyerek tüm kadınları KO-MEK’e çağırdı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:49
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