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KO-MEK Sergisi Darıca’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin ikincisi Darıca’da açıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:50
KO-MEK Sergisi Darıca’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin ikincisi Darıca’da açıldı.


Kursiyerlerin birbirinden değerli eserlerinden oluşan sergi, baharın gelişine adeta renk kattı. Sergi açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KO-MEK’in 15 yılda binlerce insana ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdiğini hatırlatarak, “KO-MEK, büyük bir aile ve bir Halk Üniversitesidir” dedi. Darıca KO-MEK Sergi açılışına protokol adeta akın etti. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun evsahipliğinde gerçekleşen sergi açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk, Belediye Meclis Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, KO-MEK usta öğretici ve kursiyerler ile Darıcalılar katıldı. Sergi açılış öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri, konuklar için Kocaeli Türkülerini seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende ilk konuşmayı kursiyerler adına Osman Gazi KO-MEK kursiyeri Melek Demir yaptı.Melek Demir, hayatının önemli kesitlerini paylaştığı konuşmasında KO-MEK’in kendisi için önemine değindi. Kanser gibi bir hastalığı KO-MEK ile yendiğini anlatan Melek Demir, “Çok zorlu günler yaşadım. Liseyi çok zor bitirdim. Her zaman bir öz güven sorunum oldu. Ama KO-MEK ile bu özgüven sorunumu tıpkı kanseri yendiğim gibi yendim. Kendimi keşfettim ve öz güvenim yerine geldi. Altı çocuğum var onlar için kanatlarımı daha güçlü çırpıyorum. Çocuklarımın hayatlarındaki hedeflerine yardım etmek için KO-MEK’te kendimi geliştiriyorum. Ayrıca KO-MEK sayesinde çocuklarımla daha güçlü iletişim kuruyorum. Allah KO-MEK’i hayatımıza katan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’ndan ve KO-MEK yöneticilerinden razı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:50
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

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