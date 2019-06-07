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KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382 çocuk yararlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının annelerin gözü arkada kalmasın diye kurs merkezleri içinde oluşturan Çocuk Oyun Odalarına ilgi her geçen gün artıyor.

07 Haziran 2019 Cuma 12:12
KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382 çocuk yararlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının annelerin gözü arkada kalmasın diye kurs merkezleri içinde oluşturan Çocuk Oyun Odalarına ilgi her geçen gün artıyor.


Çocukları nedeniyle kursa gelemeyen annelere hizmet veren KO-MEK merkezindeki Çocuk Oyun Odaları, çocuklar için de bir eğitim alanı oldu. Çocuklara, Oyun Odalarında alanında uzman eğitmenler gözetmenlik yaparken Çocuk Oyun Odaları’na 3-6 yaş arasındaki çocuklar kabul ediliyor. Anne kursiyerler eğitim gördükleri KO-MEK kurs merkezlerine çocuklarıyla birlikte gelerek çocuklarını Çocuk Oyun Odası’na götürüyor ve gözü arkada kalmadan kurs alabiliyor. Çocuk Oyun Odasına gelen çocuklar ise anneleri dersteyken, yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Buraya gelen çocuklara, değerler eğitiminden, drama eğitimine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Oyun odaklı eğitimlerde, çocuklar hem öğreniyor hem oyun oynamanın keyfini çıkarıyor. 2018-2019 eğitim döneminde Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382 çocuk yararlandı.


Çocuk Oyun Odalarının kurs merkezleri içinde yer almasından ise anneler oldukça memnun. Çocuklarını bırakacak yer olmaması nedeniyle daha önce kurslara katılamadıklarını söyleyen anneler, çocuk oyun odaları ile bu sorunlarının ortadan kalktığına işaret etti. Anneler, “Sabah çocuklarımızla birlikte kursa geliyoruz. Aynı bina içindeki Çocuk Oyun Odası’na onları teslim ediyoruz. Hiçbir şekilde gözümüz arkada kalmadan derslerimize odaklanıyoruz. Biz dersteyken onlar da bu alanda hem eğleniyor hem de eğitim alıyor. Bu önemli olanak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:12
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