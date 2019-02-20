K’nex, Forum Mersin’de çocukları bekliyor Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, eğlenceli K’nex’i minik misafirleriyle buluşturuyor.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, eğlenceli K’nex’i minik misafirleriyle buluşturuyor.

Forum Mersin, 23-24 Şubat cumartesi ve pazar günleri 13.00-19.00 saatleri arasında tüm çocukları Mersin’de K’nex’in eğlenceli dünyası ile buluşturacak. Kurulacak özel alanda 6-14 yaş arası ziyaretçilerin eğlenerek öğrenecekleri pek çok K’nex etkinliği gerçekleştirilecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinliklerde zeka ve el becerilerini geliştirecek olan çocuklar, takım çalışmasının keyfine varacak.

Çocuklar, stop motion film atölyesi, K’force, robot yarışları gibi birbirinden keyifli etkinliklere katılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.