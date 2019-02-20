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K’nex, Forum Mersin’de çocukları bekliyor

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, eğlenceli K’nex’i minik misafirleriyle buluşturuyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
K’nex, Forum Mersin’de çocukları bekliyor

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, eğlenceli K’nex’i minik misafirleriyle buluşturuyor.


Forum Mersin, 23-24 Şubat cumartesi ve pazar günleri 13.00-19.00 saatleri arasında tüm çocukları Mersin’de K’nex’in eğlenceli dünyası ile buluşturacak. Kurulacak özel alanda 6-14 yaş arası ziyaretçilerin eğlenerek öğrenecekleri pek çok K’nex etkinliği gerçekleştirilecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinliklerde zeka ve el becerilerini geliştirecek olan çocuklar, takım çalışmasının keyfine varacak.


Çocuklar, stop motion film atölyesi, K’force, robot yarışları gibi birbirinden keyifli etkinliklere katılabilecek.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
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