Knesset'te ezan okuyan vekiller de Erdoğan'la görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ettiği görüşmede, Knesset'te ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ettiği görüşmede, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmeye, milletvekilleri Tibi ile Arar da katıldı. Tibi ve Arar, İsrail'in gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla hoparlörle ezan okunmasını yasaklama girişimini parlamento kürsüsünden ezan okuyarak protesto etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tibi ve Arar'ın da aralarında bulunduğu heyetle basına kapalı 1,5 saat görüşmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.