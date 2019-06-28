KMÜ’ye 4 bin 646 yeni öğrenci alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için bin 987’si lisans, 2 bin 659’u önlisans olmak üzere toplam 4 bin 646 öğrenci, yerleşmek için tercih yapabilecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü, Tıp Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Yeni Medya bölümleri; Ermenek Meslek Yüksek okulu Dış Ticaret ve Elektrik programları, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Atık Yönetimi Programı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı, Elektrik ve Grafik Tasarımı programları bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

"Tıp Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ilk kez öğrenciyle buluşacak"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, kontenjan sayılarının açıklanmasının ardından ülkemizin dört bir yanından öğrencileri KMÜ ailesine beklediklerini ifade ederek, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak her geçen gün büyümenin, yeni bölüm ve programlarla milletimize daha fazla alanda yüksek öğrenim hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tıp Fakültesine alacağımız 30 öğrencimiz üniversitemizin alt yapısı hazırlanana kadar öğrenimlerini Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirecekler. Ayrıca Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümüne de öğrencilerimizi özel yetenek sınavı ile alacağız. Bu iki fakültemizi bu yıl ilk kez öğrenciyle buluşturmuş olacağız. Üniversitemizi tercih edecek olan adaylara KMÜ ailesi adına teşekkür ediyor, tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.