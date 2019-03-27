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KMÜ’nün Fas’ta uluslararası işbirliği anlaşmaları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Fas’ın Casablanca kentindeki kısa adı ISCAE olan Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises Üniversitesi ile işbirliği anlaşmaları imzaladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:30
KMÜ’nün Fas’ta uluslararası işbirliği anlaşmaları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Fas’ın Casablanca kentindeki kısa adı ISCAE olan Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises Üniversitesi ile işbirliği anlaşmaları imzaladı.


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile ISCAE Genel Müdürü Prof. Nada Biaz’ın imzasıyla hayata geçen protokollerle iki üniversite arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, ayrıca öğrenci ve personel değişiminin artırılması hedefleniyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile ISCAE Üniversitesi arasında yapılan protokol imza töreninde KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nezahat Ekici ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personeli Öğretim Görevlisi Uğur Aygün’ün yanı sıra ISCAE Casablanca Müdürü Prof. Nadia El Bouaamri ve Uluslararası İlişkiler Birim Sorumlusu Samira Alaoui de hazır bulundu. Törende Erasmus+ KA107 ve Memorandum of Understanding (İkili İşbirliği Anlaşması) kapsamında imzalar atılırken Faslı heyet de Türkiye’ye ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine davet edildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:30
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