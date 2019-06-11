0553 313 94 23

KMÜ’den psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Haziran 2019 Salı 12:30
KMÜ’den psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.


9 Haziran 2019 tarihli ve 30796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla faaliyete geçen merkez ile yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak, konu ile ilgili eğitimler vermek amaçlanıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, akademik başarılarının arttırılması, kariyer gelişmelerine katkı sağlanması amacıyla Merkeze başvuran bütün bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak hedefleniyor. Merkezin faaliyet alanları içerisinde öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulanması, yeni gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapılması ve merkez bünyesinde toplumun ihtiyacını ve taleplerini karşılamak amacıyla psikolojik destek, terapi ve danışmanlık hizmetleri sunulması gibi pek çok amaç yer alıyor.


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Üniversitemiz bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Merkezimizde sunacağımız psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için de fırsat sağlamış olacağız. Yeni kurulan merkezimizin üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
    1. Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
    2. Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip!..
    3. Elazığ’da Dünya Çevre Haftası yürüyüşü
    4. Diş eti hastalığı şeker habercisi..
    5. Başkan Özcan kursiyerleri yalnız..
    6. Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin..
    7. İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya..
    8. Pençe Harekatı sonrası harekete..
    9. Vali Demirtaş, en çok atık toplayan..
    10. Ağaçtan düştü belini kırdı
    11. Milli hentbolcular, 2020 Avrupa..
    12. Hatayspor Kulübünde olağanüstü kongre..
    13. Krize ilişkin çarpıcı açıklama!..
    14. Türkiye’de 40 bin kişiMS hastası
    15. Mızraklı: "Çocuk eksenli çalışmalar..
    16. "23 Haziran'da tek bir oyumuza halel..
    17. Aliağa Belediyesinin her ay bir kitap..
    18. Sivas’ta “Robot Şenliği”
    19. Ekmekte zehre genç “Tırpan”
    20. "Sokağın tatları" Akasya’da
    21. Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il..
    22. 160 DTO üyesi, Barselona yolcusu
    23. "Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret..
    24. Vali Deniz, MUDER’i ağırladı
    25. Başkan Tuncel, Atburgazlılara verdiği..
    26. 20 dolarlık telefonlar dünyayı..
    27. Eskişehir’de şimşekli gece
    28. Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile..
    29. Tokat’ta 6 ürün için coğrafi işaret..
    30. 610 milyonluk filoya rağmen vergi..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı