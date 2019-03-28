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KMÜ’de, yöresel yemek yarışması düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından ‘Karaman Yöresel Yemek Yarışması’ düzenlendi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:12
KMÜ’de, yöresel yemek yarışması düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından ‘Karaman Yöresel Yemek Yarışması’ düzenlendi.


KMÜ Uygulama Mutfağındaki yarışmada Karamanlı ev hanımları ‘Karaman Yöresel Yemekleri’ dalında yarışırken öğrenciler de ‘Bayat Ekmek’ dalında hünerlerini sergiledi.


Karaman’ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin hatırlanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya Karamanlı ev hanımlarından oluşan ikişer ya da üçer kişilik sekiz grup katıldı. Karamanlı ev hanımları kendi getirmiş oldukları malzemeler ile Karaman yöresine ait arabaşı, topalak ve bulgur çorbasından patlıcan ve zeyve kebabına, erikli yahni ve sütlü köfteden pekmezli kaygana ve oklavadan çekme tatlısına kadar pek çok lezzeti jürinin beğenisine sundu.


Yöresel ev yemeklerinin ardından KMÜ öğrencileri evsel atıkların mutfağa kazandırılması ve israfın önüne geçmek amacıyla ‘Bayat Ekmek’ kategorisinde marifetlerini sergiledi. Öğrenciler bayat ekmekten poğaça, bazlama, köfte, çorba, tirit, patlıcan kebap, tatlı gibi pek çok çeşit menü hazırlayarak jüri üyelerinin karşısına çıktı.


Yarışmada jüri puanlamasının ardından ödül törenine geçildi. Ödül törenine KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Yüksel, jüriler, yarışmacılar, davetliler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.


Ödül töreni ilk olarak Karaman Yöresel Yemek Yarışmasına sponsor firmaların temsilcisi Rıza Duru ve Ali Özbay’a plaketlerinin takdim edilmesiyle başladı. Ardından Karaman Yöresel Yemek Yarışmasında ve Bayat Ekmek Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yöresel Yemek Yarışmasında Mediha Öz ve ekibi birinci, Yağmur Tanrıverdi ve ekibi ikinci, Satı Hanım Eke ve ekibi üçüncü olurken, Bayat Ekmek Yarışmasında KMÜ öğrencileri Sezer Karadağ birinci, Zehra Parıltı ikinci ve Fatma Hanım Sarı üçüncü oldu.


Dereceye girenlere ve katılımcılara hediyelerinin ve katılım belgelerinin verilmesinin ardından ödül töreni sona erdi.Organizasyonla hem israfa dikkat çeken hem de Karaman’ın yöresel yemeklerini gündeme taşıyan ’Karaman Yöresel Yemek Yarışması’na 22 ev hanımı sekiz ekip halinde ve 13 öğrenci de bireysel olmak üzere toplamda 35 yarışmacı katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:12
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