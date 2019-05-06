KMÜ’de halk oyunları gösterisi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu (KAHOT) tarafından “Halk Oyunları Gösterisi” düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin sunuculuğunu KMÜ Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Aykaç yaptı. Aykaç’ın açılışta söylediği "Halk oyunları yeri gelir bir toplumun kendini ifade biçimi oluverir. Sevincimiz, hüznümüz, kahramanlığımız, mertliğimiz oyunlarımıza yansımıştır. Ege’de zeybek, Ankara’da misket oynarız; Güneydoğu’da halay çeker, Karadeniz’de horon teperiz. Hepsinde biz varız; hepsinde kültürümüz, geleneğimiz var" sözleri salondakilerden alkış aldı.

Program boyunca KMÜ Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu tarafından Zeybek, Erzurum Oyunu, Aşuk ile Maşuk, Gaziantep Halayı ve Kına Gecesi Gösterisi, Horon ve Ham Çökelek Oyunu icra edilirken Karaman İbrahim Bey Ortaokulu öğrencileri tarafından da Karaman kaşık oyunu oynandı. İzleyicilerin keyifli anlar geçirdiği etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.