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KMÜ personeli yangın tatbikatına katıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİD) tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 17:13
KMÜ personeli yangın tatbikatına katıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİD) tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.


2019 Yılı Sivil Savunma Planı çerçevesinde yürütülen tatbikata yangın söndürmede görevli üniversite çalışanları katıldı. Üniversite yerleşkesinde yapılan tatbikatta, KMÜ Sivil Savunma Amiri Tahsin Çelebi öncelikle yangın söndürme cihazlarını tanıtarak yangına ilk müdahalenin önemine değindi. Üniversite envanterine yeni katılan arazöz ve yangın söndürmede de kullanılabilen süpürme aracı hakkında da bilgi veren Çelebi, ardından tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında KMÜ Sivil Savunma ekibinde görevli üniversite personeli, yangın söndürme cihazlarıyla yangına anında müdahale etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:13
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