KMÜ, öğrencilerinden yaşlılara yönelik farkındalık programı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı öğrencileri tarafından yaşlılara yönelik farkındalık programı düzenlendi.

Öğrenciler, ilk olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önünden başlayarak programı gerçekleştirecekleri konferans salonuna kadar "Yaşlılık bedende değil zihindedir, sevilen yaşlı çiçek açmış kır gibidir" yazan pankartlar eşliğinde farkındalık yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından farkındalık programı konferans salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Öğretim Görevlisi Ali Keleş, yaşlı istismarı, ihmali ve ayrımcılığına dikkat çekmek için burada olduklarını belirterek, "Kişisel olarak yaşlılara olan ayrımcılığın yanı sıra kurumsal olarak da aynı ayrımcılığı görmek mümkün. Konumuz her ne kadar yaşlılar gibi dursa da aslında toplumdaki ön yargıya zaman zaman genç arkadaşlarımızın da maruz kaldığını görüyoruz. Ön yargının sebebiyet verdiği bu duruma Einstein’ın da dediği gibi ’ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zordur’ sözünü örnek verip aşılması güç bir durumun içinde olduğumuzu anlayabiliriz" dedi.

Program, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bir Şarkıdır Yaşlanmak" adlı kamu spotu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Yaşlılar Haftası nedeniyle hazırlanan kamu spotu gösterimleriyle devam etti. Ardından Yaşlı Bakım Programı öğrencileri yaşlılık konusunda çeşitli sunumlar yaparak sosyal yaşamda yaşlı ayrımcılığı, yaşlı ayrımcılığıyla ilgili basına yansıyan haberler, Karaman ve Hatay illerinde yaşlılar ile yapılan anket sonuçları, yaşlı ihmal ve istismar çeşitleri, nedenleri ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirmede bulundular.

Program, "Huzur Evinde Yaşlı Olmak" adlı tiyatro gösterimiyle devam etti. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oynadığı oyunda ‘herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de kimse kendinin kötüye gittiğini kabul etmez’ mesajı verildi. Ardından Büşra Sena Daşdelen’e ait ’yaşlı olmak’ temalı şiir dinleyenlerle paylaşıldı. Programda Yaşlı Bakım öğrencilerinin Huzur Evi röportajının ardından Seyfi Dursunoğlu’nun ‘Yaş’ ile ilgili video sunumu gerçekleştirildi. Öğrencilerin sahnede seslendirdiği ‘Tazelenme Marşı’ ve sanatçı Hasan Kocaman’ın müzik dinletisi ile program sona erdi.