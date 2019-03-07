KMÜ Muay Thai Takımı Türkiye ikincisi oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Muay Thai Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından 24 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Üniversitelerarası Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 52 üniversiteden yaklaşık 300 sporcu yer alırken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi turnuvaya 13 sporcu ile katıldı. Turnuva sonunda erkeklerde 57 kiloda B Divison kategorisinde Muhammed Ersin Emir Türkiye şampiyonu olurken 54 kiloda Ömer Akgöz Türkiye ikincisi, 81 kiloda Hasan Mert ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kadınlarda ise Seda Kargoğlu 51 kiloda, Rabia Yeldoğan da 67 kiloda Türkiye üçüncüsü oldular. Ayrıca Erkekler B Divison takım sıralamasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Muay Thai Takımı Türkiye ikincisi oldu.

KMÜ Muay Thai Takımı sporcuları, elde ettikleri başarının ardından BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Erhan Devrilmez, Dr. Öğretim Üyesi Recep Soslu ve Takım Antrenörü Öğretim Görevlisi Ali Erdoğan’la birlikte Rektör Prof. Dr. Rektör Akgül’ü ziyaret ettiler. KMÜ Muay Thai Takımını başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, elde ettikleri derecenin KMÜ adına sevindirici olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.