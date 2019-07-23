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KMÜ BESYO’ya özel yetenek sınavıyla 161 öğrenci alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ilanı yayımlandı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:23
KMÜ BESYO’ya özel yetenek sınavıyla 161 öğrenci alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ilanı yayımlandı. Üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre bu yıl KMÜ BESYO’ya 161 öğrenci alınacak.


Özel yetenek sınavıyla Yüksekokulun Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne bu yıl 13’ü kadın, 23’ü erkek olmak üzere 36 öğrenci, 6 milli sporcu (A veya B milli 3 kadın, 3 erkek) ve buna ek olarak 4 (2 kadın, 2 erkek) engelli aday olmak üzere toplam 46 öğrenci kabul edilecek. Ayrıca Antrenörlük Eğitimi Bölümü normal öğretim programına 23’ü kadın, 31’i erkek olmak üzere 54 öğrenci, 9 milli sporcu (A veya B milli 4 kadın, 5 erkek) ve buna ek olarak 6 (2 kadın, 4 erkek) engelli aday olmak üzere toplam 69 öğrenci alınacak. Yine Antrenörlük Eğitimi Bölümü ikinci öğretim programına 13’ü kadın, 23’ü erkek olmak üzere 36 öğrenci, 6 milli sporcu (A veya B milli 3 kadın, 3 erkek) ve buna ek olarak 4 (2 kadın, 2 erkek) engelli aday olmak üzere toplam 46 öğrenci kabul edilecek. A veya B milli sporcu olan adaylardan 2019-YKS sınavı TYT puan türünden 150 ve üzeri puan almış olanlar ile ortaöğretim Spor Lisesi ve diğer liselerden mezun olan adaylardan 2019-YKS sınavı TYT puan türünden 150 ve üzeri puan almış olanlar, engelli adaylardan ise 2018-TYT veya 2019-TYT puanı en az 100 ve üzeri puan almış olanlar sınava başvurabilecekler.


Başvurular 20 Temmuz- 4 Ağustos 2019 tarihlerinde adaylar ön kayıt başvurularını 20 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirecekler. Ön elemeyi geçerek özel yetenek sınavına giriş hakkı kazanan aday listesi 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Özel yetenek sınavları 19-22 Ağustos tarihlerinde KMÜ BESYO Spor Salonunda gerçekleştirilecek.Sınav sonuçları ise 29 Ağustos’ta açıklanacak.


KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı hakkında ayrıntılı bilgiye http://kmu.edu.tr/besyo adresinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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