KMÜ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, inşaat çalışmaları için gün sayıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin ismi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Geçtiğimiz yıl protokolü imzalanan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi için devam eden bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından fakülte inşaatı için yapılacak çalışmalara sayılı günler kaldı. KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 12 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi; 8 laboratuvar, 16 derslik, 4 amfi, 9 klinik ve 100’e yakın diş ünite barındırarak sağlık sektörüne yeni hekimler kazandıracak.

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Üniversitemizin önemli bir yatırımı olan Diş Hekimliği Fakültemizin resmi prosedürlerinin tamamlanarak inşaat aşamasına gelmesi bizler için mutluluk verici. Fakültemizin inşaat sürecinin başlamasının ardından en kısa zamanda öğrencilerimize ve halkımıza hizmet vereceği günleri görmek en büyük temennimizdir. Bu anlamlı sürecin sonunda gelinen noktada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulumuza, devlet yetkililerimize, yerel yöneticilerimize ve fakültemizi yaptıracak olan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve yönetim kurulu üyelerine destekleri ve katkıları için teşekkür ediyor; yeni fakültemizin üniversitemiz, ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.