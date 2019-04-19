0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

KMÜ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, inşaat çalışmaları için gün sayıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin ismi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

19 Nisan 2019 Cuma 12:44
KMÜ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, inşaat çalışmaları için gün sayıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin ismi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.


Geçtiğimiz yıl protokolü imzalanan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi için devam eden bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından fakülte inşaatı için yapılacak çalışmalara sayılı günler kaldı. KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 12 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi; 8 laboratuvar, 16 derslik, 4 amfi, 9 klinik ve 100’e yakın diş ünite barındırarak sağlık sektörüne yeni hekimler kazandıracak.


Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Üniversitemizin önemli bir yatırımı olan Diş Hekimliği Fakültemizin resmi prosedürlerinin tamamlanarak inşaat aşamasına gelmesi bizler için mutluluk verici. Fakültemizin inşaat sürecinin başlamasının ardından en kısa zamanda öğrencilerimize ve halkımıza hizmet vereceği günleri görmek en büyük temennimizdir. Bu anlamlı sürecin sonunda gelinen noktada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulumuza, devlet yetkililerimize, yerel yöneticilerimize ve fakültemizi yaptıracak olan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve yönetim kurulu üyelerine destekleri ve katkıları için teşekkür ediyor; yeni fakültemizin üniversitemiz, ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Viaport Asia’dan 23 Nisan’a özel çocuk festivali
    1. Viaport Asia’dan 23 Nisan’a özel çocuk..
    2. Gizemfrit öğrencilere uluslararası iş..
    3. SAÜ’de “İki İnsan İle Çalışmak, Ben ve..
    4. DPÜ’de ‘Kariyerim ve Geleceğim..
    5. Saraçoğlu’ndan Başkan Demirci’ye..
    6. Serdivan Fikir Sanat Akademisi sanata..
    7. n11.com'dan en çok tercih edilen uçuş..
    8. Memur-Sen’den "İşin Geleceği:..
    9. Sakaryaspor’a destek ve moral yemeği..
    10. Kaymakam Başar’dan şehit ailelerine..
    11. DPÜ Rektörü Gören’den TÜBİTAK’a ziyaret
    12. Bayburt’ta misafir öğrenciler “Sosyal..
    13. Kahta’da Geleneksel çocuk oyunları..
    14. DPÜ’de Ermeni iddialarına karşı tarihi..
    15. Irak'ın hac kontenjanı 50 bine..
    16. Altın fiyatları
    17. FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma..
    18. Kalaycı: "Berat Kandil’i af ve..
    19. Baharda gelen kar yağışı sürücülere..
    20. Lonca Girişimcilik Merkezi 4'üncü..
    21. KMÜ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği..
    22. İşte İmamoğlu’nun bir an önce..
    23. Genç Kızlar Ragbi Takımı Türkiye..
    24. ANALİZ- Uluslararası güçlerin..
    25. İl Başkanı Karabıyık’ın Berat Kandili..
    26. İTÜ kampüsleri 5G’ye hazır
    27. Başkan Çolakbayrakdar: "Sporun Merkezi..
    28. Başkan Ocak, Başkan Yılmaz’ı ziyaret..
    29. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği..
    30. Başkan Yaman’ın Berat Kandili mesajı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi
    Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...