KMTSO Meclisi 13. Olağan toplantısını yaptı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) meclisi 13. olağan toplantısını gerçekleştirdi.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ve Yönetim Kurulu Başkan V. Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Kahramanmaraş ekonomisi ve eğitim ve üniversite-sanayi işbirliği konularında görüşmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yönetim kurulu çalışmaları konusunda üyelerini bilgilendirerek, ihracatın önemini anlattı.

Kalkınmanın en önemli yolunun ihracat olduğunu ifade eden Zabun, “Dün, TİM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı şirketi açıklandı. Bu listede şehrimizin çok değerli, 13 başarılı şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler, Türkiye’nin büyümesinde, ekonomik ve sosyal refahın artırılmasında, bana göre, kutsal bir görev üstlenmişlerdir. Bu itibarla, ihracata önemli ölçüde katkı sağlayan bu kuruluşlarımızı tebrik ediyorum, başarı grafiğinin yükselerek devamını temenni ediyorum. Biz de, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin ihracatta aşama kaydetmesi için tüm gücümüzle çalışıyor, güçlü bir ihracat için altyapı oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda, geçtiğimiz günlerde, hem Kahramanmaraş hem de bölgemiz için çok önemli bir projeyi faaliyete alarak yeni pazarlara ulaşmak için büyük bir potansiyeli harekete geçirdik. Türkoğlu lojistik merkezimizde, İskenderun limanı ile Türkoğlu arasında konteyner sevkiyatını başlattık. İlerleyen günlerde mersin limanına da seferler düzenlenecek. Bu yatırım sayesinde, yıllık 1,9 milyon ton taşıma ile yaklaşık 6 milyar dolar ticaret kapasitesi oluşacak. Bu da, kalkınmada çok önemli bir itici güç olacak. Şehrimizde üretilen ürünlerin yine buradan ihraç edilmesi, ihracat kalitesine sahip birçok ürünümüzün Kahramanmaraş’tan yurtdışına gönderilerek; katma değerin şehrimizde kalması bakımından bu projenin hayata geçmesi çok önemliydi. Hamdolsun, bunu hayata geçirdik, şehrimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Tekstil sektörüne yönelik iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Zabun, “Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İTKİB başkanlarımızın katılımı ile icra ettiğimiz tekstil ve hazır giyim sektör toplantısında;sektörün sorunlarını ve taleplerini masaya yatırarak vizyon çalışması gerçekleştirdik. Diğer yanda, Türkiye’de pamukla iştigal eden çiftçi, tüccar ve sanayicilerin temsilcisi olan Ulusal Pamuk Konseyi’nin Ulusal Pamuk Zirvesi’ne ev sahip yaparak; Türkiye pamuk ve pamuğa dayalı ticaret ve sanayilerine ilişkin önemli meseleleri istişare ettik. İş dünyamız için bir başka önemli toplantı ise Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile düzenlediğimiz bölgesel istişare toplantısıydı. Kahramanmaraş ticaret ve sanayi odası ev sahipliğinde bölge odalarımızın katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda, sektörlerin sorunlarını ve Kahramanmaraş’ın taleplerini dile getirdik” diye konuştu.

İş dünyası için çok önemli bir konu olan Schengen vizesi ile ilgili olarak Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası ve Onikişubat Belediyesi işbirliğinde, Federal Almanya Cumhuriyeti Schengen vize bilgilendirme günü gerçekleştirdiklerini söyleyen Zabun, “Geleneksel iftar programımızda, şehrimizin iş, siyaset ve bürokrasi dünyasını bir araya getirmek suretiyle, kentimizin vizyonuna yönelik istişarelerde bulunduk. Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 75. Genel Kurulu’nda şehrimizi ve iş dünyamızı temsil ettik. Kıymetli meclis üyeleri, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek adına 2019’da önemli adımlar attık” dedi.

Öğrencilere yönelik desteklerinin süreceğini kaydeden Zabun, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz işbirliğiyle Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin akademik eğitimlerinin son yılında işletmelerde uygulamalı mühendislik eğitimi stajına yönelik bir protokol imzaladık. Umuyorum ki, bu staj öğrencilerin meslek alanlarına ilişkin güncel gelişmeleri yerinde görmeleri açısından verimli bir süreç olacaktır. Yine, üniversitemizle birlikte metal mutfak eşyaları test ve analiz merkezi projesi ile sektörün gelişimi adına önemli bir aşama kaydettik. Diğer yanda, tekstil ve ayakkabı alanlarında tasarım ve ar-ge merkezi projelerimizin hazırlık süreçleri devam ediyor. Bu projelerle birlikte inanıyorum ki, şehrimizde bu alanlarda ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıları kurarak hizmete açmış olacağız. Başka bir proje kapsamında, Kalkınma Ajansı desteği ile moda tasarım merkezi projemizin fizibilite çalışmalarına başladık. Bu projeyle de özellikle moda kumaşlar konusunda şehrimiz lider kentler arasındaki yerini alacaktır. Tekstil mühendisliği konusunda ülkemiz genelinde yaşanan sorunların tam manasıyla çözüme kavuşturulması için Türkiye ihracatçılar meclisi ile birlikte yürüttüğümüz organizasyon kapsamında, tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere asgari ücret kadar burs verilecek. Öğrencinin üniversite tercihlerinin ilk 5 tercihinden en az birinin “tekstil mühendisliği” olması, öğrencinin her yıl 4 üzerinden 2,5 ortalamanın üzerinde bir başarı oranına sahip olması, öğrencinin mezuniyeti sonrasında tekstil sektöründe en az 5 yıl çalışma taahhüdü vermesi gibi kriterler çerçevesinde, üniversite başarı sıralamasında, ilk 20 bine girenlere asgari ücret, 20 - 50 bin arası asgari ücretin yüzde 70’i, 50 - 80 bin arasında olanlara ise asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs verilecektir. Sektör için ve şehrimiz için hayırlı olsun diyorum.Ayrıca, şehrimizde tekstil mühendisliği bölümü için 20 kişilik yeni kontenjan açıldı. Bu önemli bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.”

İş dünyasının teşviklerden azami ölçüde yararlanılması adına faaliyetler yürüttüklerini bildiren Zabun, “Bir başka çok önemli konu ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen meclis üyeleri bilgilendirme seminerleridir. Bu seminerlerde oda ve borsa meclis üyelerinin seçildikleri kurumu iyi tanımaları için görev ve sorumlulukları detaylı olarak anlatılmakta, yapılanları üyelerine anlatarak sektörlerin sorun ve ihtiyaçları konusunda yapılması gerekenler işleniyor. Bu anlamda, bu seminerlere tüm meclis üyelerimizin katılımını arzu ediyoruz. Firmalarımızın güncel bilgiye ulaşımını güçlendirmek amacıyla bilgilendirme programlarımızı sürdürüyoruz. Üretim ve iş fırsatları bakımından şehrimizin potansiyelini tanıtmaya gayret gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta, son teknoloji tekstil makinelerini incelemek ve sektörün nabzını tutmak amacıyla, dünyanın en büyük uluslararası tekstil makineleri fuarı olan uluslararası Barcelona Tekstil Makineleri Fuarı ITMA’ya yönelik olarak iş seyahati düzenledik. 20-26 Haziran tarihleri arasında 127 üyemizle birlikte bu fuara gidiyoruz. İnşallah şehrimiz için hayırlı iş anlaşmaları ile Kahramanmaraş’a döneceğiz. Bütün amacımız, şehrimizin daha refah, daha modern bir kent olması, bunun için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.Bu duygularla, meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.