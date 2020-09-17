Kluge'den Türkiye'ye övgü: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca videokonferans yöntemiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 70. Avrupa Bölge Komitesi Genel Kurulu'na katıldı.

Türkiye'de salgını etkin bir mücadeleyle kontrol altında tutmayı başardıklarını belirten Koca, "Bu süreçte en büyük tesellimiz yaşlılarımız da dahil olmak üzere mortalite oranlarımızın düşük seyretmesi olmuştur. Hastalığa karşı en kırılgan durumda olan yaşlılarımızı, komorbid hastalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı en iyi şekilde koruduk ve korumaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm dünyanın büyük bir umutla koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkat çeken Bakan Koca "Bu süreçte hem aşının güvenilirliği hem de adil dağıtımı konusunda DSÖ'ye çok önemli görevler düşmektedir" diye konuştu.

Bakan Koca Türkiye'nin koronavirüsle mücadele sürecinde 150'den fazla ülkeye yardım eli uzattığını hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge da Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinden ve koronavirüs salgınıyla mücadeleden büyük övgüyle bahsetti.

Türkiye'ye ziyareti sırasında mültecilere yardım amacıyla Suriye'ye gönderilen tıbbi malzeme konvoylarını gördüğünü ve sağlık kuruluşlarını ziyaret ettiğini aktaran Kluge, gördüğü manzaradan çok etkilendiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarıyla konuştuğunu, Suriyeli mültecilerin ve sağlık çalışanlarının eğitimlere katılarak sertifikalar aldığını, maaşlarının ise Türkiye'deki hükümet tarafından ödendiğini dile getiren Kluge, "İnsan odaklı, cinsiyete ve kültüre hassas ve dil bariyeri aşılmış sağlık hizmeti sunuyorlar. Hayatımda böyle bir şeyi görmedim ve inanılmaz etkilendim." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da başarılarından dolayı tebrik eden Kluge, "Size ve müthiş ekibinize teşekkür ederim." dedi.