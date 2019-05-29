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Klor gazının sızdığı tanklarda inceleme yapıldı

Antalya’da bir sitenin zeminindeki tanklardan sızan klor gazından 15 kişinin etkilendiği bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme yaptı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:35
Klor gazının sızdığı tanklarda inceleme yapıldı

Antalya’da bir sitenin zeminindeki tanklardan sızan klor gazından 15 kişinin etkilendiği bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme yaptı.


Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde gece saatlerinde bir sitenin bodrumundaki yüzme havuzunu dezenfekte amacıyla bulunan tanklardaki klor teknik bir sorun nedeniyle taşma yapmış ve bina sakinlerinden 17 kişi etkilenmişti.Hastane kaldırılan 15 kişi daha sonra taburcu edildi. Olayın ardından bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Maske takıp alana giren ekipler ellerindeki cihazlarla kirlilik derecesini ölçtü. Cihazların sık sık koku nedeniyle alarm verdiği görüldü. Ekiplerin görüntülerinde dört dev tank olduğu görüldü. İtfaiye ve diğer ekiplerinin yıkama çalışmasının ardından siteyi etkileyen koku ortadan kayboldu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:35
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