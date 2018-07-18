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Klopp'tan Özil ve Gündoğan'a tam destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un dünyaca ünlü teknik direktörü Jürgen Klopp, Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sahip çıktı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:13
Klopp'tan Özil ve Gündoğan'a tam destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sahip çıktı.

Klopp, Sport Bild dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında oluşturulan baskı ve tartışmaların 'saçmalık' olduğunu söyledi.

Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek, "Bu tamamen saçmalık. Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı" ifadesini kullandı.

"BU ÇOCUKLARIN KÖKLERİ TÜRK"

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'la olan fotoğrafları nedeniyle baskı altına alınmalarını eleştiren Klopp, "Şunu unutmamalıyız; bu çocuklar Almanya'da yetiştiler ancak kökleri Türk. Ancak her zaman gürültüyü koparanlar en çok duyulanlar" diye konuştu.

Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik eleştiriler yapılmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:13
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YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc6 dk önce
    Alman icgüdüsü, kendileri milliyetcilkden hic taviz vermez ama karshiadinden tam uyum ister. Genel kültür yapisi budur avrupanin. Bir gün Türkiye ekonomik olarak da aynen askeri alanda oldugu gibi bashariya ulashirsa,bekleyin postallamizi temizleye yine bunlar gönüllü talip olacaktir.
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