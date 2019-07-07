0553 313 94 23

Klipte yaşanan sahne kazası güldürdü

Vanlı ses sanatçısının klip çekimi sırasında müzisyenin başına gelen komik kaza herkesi güldürdü.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:32
Klipte yaşanan sahne kazası güldürdü

Vanlı ses sanatçısının klip çekimi sırasında müzisyenin başına gelen komik kaza herkesi güldürdü.


Van merkez Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahilinde ses sanatçısı Rıdvan Bozova’nın ikinci klip çekimleri sırasında küçük bir kaza yaşandı. Vanlı yönetmen Orhan An’ın öncülüğünde İskele sahiline giden ekip, ateşin etrafında bir sahne çekmek istedi. Ateş yakıldıktan sonra ses sanatçısı Rıdvan Bozova ve müzisyen Doğan Gün kameranın karşısına geçti. Yönetmen Orhan An , kayıt düğmesine bastı ve çekimler başladı. Çekim sırasında rüzgar alevlerin yönünü değiştirince alevler kaval çalan Doğan Gün’e doğru yöneldi. Kendisini müziğe kaptıran Gün, o sırada elini yaktı. Gün’ün acı içinde sahneyi terk etmesi ve o an verdiği komik tepki daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısını kahkahaya boğdu.



“Bu kadar komik olacağını tahmin etmiyorduk”


İHA muhabirine konuşan Vanlı yönetmen Orhan An, kaza sırasında kayıttan çıkmadığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını ifade etti. An, “Klip çekimi için akşam ateş başında bir sahne çekecektik. Bu sahne çekimi için de Van Gölü’nün İskele sahiline gittik. Orada bir ateş yaktık ve çekimlerimize başladık. Klibi çekerken o esnada biraz rüzgar esti. Ateş, kaval çalan arkadaşımızın üzerine gelince elini yaktı. Arkadaşın o an verdiği tepkiden dolayı biz de kahkaha attık. Bizler bu kadar komik olacağını tahmin etmiyorduk. Görüntüleri izlerken kayıttan çıkmadığımı fark ettim ve o görüntüleri de sosyal medyada paylaştım. Paylaşılan bu görüntüler çok büyük yankı yaptı. İnsanların gülümsemesine vesile olduk” dedi.



“Artık yeter’ deyip kalktım oradan”


Kaval çaldığı esnada elini yaktığını dile getiren Doğan Gün ise, “Klibimizi ateş etrafında çektik. O sırada güzel bir atmosfer de vardı. Rüzgar o an ateşi yüzüme doğru getiriyordu. Bende kameraya odaklamış enstrümanımı çalmaya devam ediyorum. Ateş sahnesinin bitmesine yakın bir anda elime gelen ateşten dolayı dayanamadım. ‘Artık yeter’ deyip kalktım oradan. Bu sahne kazası sosyal medyada paylaşıldı. Bu da güzel oldu” diye konuştu.



“İstemeyerek bir espri yakaladık”


Sahne çekimi sırasında istemeyerek bir espri yakaladıklarını ifade eden ses sanatçısı Rıdvan Bozova, “Bu bizim ikinci klibimizdi. Bu klibimizin bir ateş detayı vardı. O sahne için müzisyen Doğan Gün arkadaşımız bize eşlik etti. Herhalde ateşi çok verdik. Rüzgarın etkisiyle arkadaşımız elini yaktı. Orada istemeyerek bir espri yakaladık” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:32
  1. doğa
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte teleferik hattında bakım çalışması
    1. Başkentte teleferik hattında bakım..
    2. Hasadı "imece" usülü yapıyorlar
    3. Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya..
    4. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri, TSYD..
    5. Yaz akşamları şenlendi
    6. Klipte yaşanan sahne kazası güldürdü
    7. Balçovalı çocuklara rüya gibi tatil
    8. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde..
    9. S-400 tehditlere karşı set çekecek
    10. Galatasaray, Turgay Şeren’i unutmadı
    11. İtfaiyenin erken müdahalesi ekinlerin..
    12. Buğday yüklü römorka çarpan araçta 1..
    13. Milli tenisçilerden Sırbistan'da..
    14. Türbenin restorasyonu öğretmen..
    15. Sosyal medya hesabından çağrıda..
    16. Afganistan’da bombalı saldırı: 12 ölü
    17. Milletvekili Gülaçar’dan Van uçak..
    18. GÜNDEM İPTALİ
    19. Uzmanından ailelere sünnet külotu..
    20. Vatandaşları gasp eden sahte polisler..
    21. Midyat’ta bin 490 paket kaçak sigara..
    22. Eskişehir’de selin yaraları sarılmaya..
    23. Yumurta gençleştirme ve akupunktur..
    24. CHP’de liyakat yok partizanlık var
    25. Hayvanlar yanlış ahıra girince ortalık..
    26. Şehirleşme arttı bu mesleğe ilgi de..
    27. Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig’e..
    28. Petrol Ofisi resmen satıldı!
    29. (Özel)Sıcaktan bunalan hayvanlara..
    30. Çorum’da kamyon şarampole devrildi: 1..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"