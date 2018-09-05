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Klimalar bozuldu, eğitim felç oldu! O ülkede bir ilk

Kuveyt Eğitim Bakanlığı, klima sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülkede devlete bağlı 30 okulda eğitime kısa süreliğine ara verdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:44
Klimalar bozuldu, eğitim felç oldu! O ülkede bir ilk

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Eğitim Bakanı Hamid el-Azami  klima sistemi arızalanan hükümete bağlı 30 okulda pazar gününe kadar eğitime ara  verilmesini kararlaştırdı. Eğitim-öğretim yılının başlamasından iki gün sonra alınan bu kararın  ülke tarihinde bir ilk olduğu ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşu Kuveytli Öğretmenler Derneği Başkanı Muti  el-Acemi, Eğitim Bakanlığı'nın, klima arızası nedeniyle eğitime ara verilmesinin  sorumlularını hesaba çekmesi gerektiğini ifade ederken, bakanlığa bağlı  Öğretmenler Sendikası Başkanı Salih el-Azami de bakanlığın birkaç senedir onarım  işini ihmal ettiğini aktardı.

Başkent Bölgesi Genel Müdürü Bedriye el-Halidi ise yaptığı basın  açıklamasında, başkent Kuveyt'te yer alan okullardaki arıza raporlarının çok az  olduğuna işaret ederek, mühendislerin arızanın nedenini bulmak ve onarmak için  gece gündüz mesai yaptıklarına dikkati çekti. Kuveyt'te hava sıcaklığının zaman zaman 50 dereceye ulaştığı  belirtiliyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:44
  1. Kuveyt
  2. eğitim
  3. klima arızası

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