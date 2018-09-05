Klimalar bozuldu, eğitim felç oldu! O ülkede bir ilk

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Eğitim Bakanı Hamid el-Azami klima sistemi arızalanan hükümete bağlı 30 okulda pazar gününe kadar eğitime ara verilmesini kararlaştırdı. Eğitim-öğretim yılının başlamasından iki gün sonra alınan bu kararın ülke tarihinde bir ilk olduğu ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşu Kuveytli Öğretmenler Derneği Başkanı Muti el-Acemi, Eğitim Bakanlığı'nın, klima arızası nedeniyle eğitime ara verilmesinin sorumlularını hesaba çekmesi gerektiğini ifade ederken, bakanlığa bağlı Öğretmenler Sendikası Başkanı Salih el-Azami de bakanlığın birkaç senedir onarım işini ihmal ettiğini aktardı.

Başkent Bölgesi Genel Müdürü Bedriye el-Halidi ise yaptığı basın açıklamasında, başkent Kuveyt'te yer alan okullardaki arıza raporlarının çok az olduğuna işaret ederek, mühendislerin arızanın nedenini bulmak ve onarmak için gece gündüz mesai yaptıklarına dikkati çekti. Kuveyt'te hava sıcaklığının zaman zaman 50 dereceye ulaştığı belirtiliyor.