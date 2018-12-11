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Klima tamircileri ikinci kattan otomobilin üzerine düştü

Denizli'de adliye binasında klima bakımı yapan 2 işçi, garaj çatısına koydukları merdivenin kayması sonucu bir savcıya ait otomobilin üzerine düştü

11 Aralık 2018 Salı 21:03
Klima tamircileri ikinci kattan otomobilin üzerine düştü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, adliye binasında klima bakımı yaparken 2. kattan düşen işçiler hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, klima servisinde çalışan Cem Ç. (25) ile Görkem S. (16), Çivril Adliyesi'nde bina dışından kurdukları seyyar merdivenle klimanın dış ünitesinin tamir ve bakımı için ikinci katta çıktı.

İşçiler bakım yaptıkları sırada, savcı ve hakimlerin araçlarını park ettikleri kapalı otoparkın üstüne koydukları merdivenin kayması sonucu otoparkın çatısına, buranın da kırılmasıyla park halindeki araçlardan birinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada işçilerin üzerine düşmesi sonucu maddi hasar oluşan otomobilin, adliyede görevli bir cumhuriyet savcısına ait olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 21:03
  1. adliye
  2. Bakım
  3. Klima
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