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Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin kliması patladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:54
Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin kliması patladı. 80 dairenin bulunduğu sitede 20 dairelik blokun büyük kısmı kullanılmaz hale geldi. Patlamayla birlikte alevlerin yükseldiği sitedeki yüzlerce vatandaş tahliye edilirken, savaş alanına dönen bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında dumandan etkilenen ve fenalık geçirenlere acil servis ekipleri müdahale etti. Olayda adeta can pazarı yaşandı.


Çevrede büyük paniğe sebep olan yangın saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muradiye Mahallesi Dervişbey Caddesi üzerinde bulunan Bektaş Prestij apartmanı A blok altında bulunan bir AVM’nin depo bölümündeki klimada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depo bölümünü alevler kapladı. Alevler kısa sürede 80 daireli 6 katlı sitede 20 daireli A bloku sardı.


Yangını farkeden vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine Orhangazi ve Gemlik’ten çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulanslar sevkedildi. Patlama ve yangın ile büyük panik yaşayan apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile hızlı bir şekilde binadan tahliye edildi.


Gündüz saatlerinde AVM’nin depo bölümündeki klimanın olduğu noktada bakım ve kaynak yapıldığın ileri sürüldü. Alevler bütün binayı kapladı. Vatandaşların aynı anda tahliye edildiği yangına 5 ayrı itfaiye aracı ile müdahale edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda ilk müdahale yapılırken, yangın çevrede de büyük paniğe sebep oldu.


Apartmanda büyük çapta maddi hasara sebebiyet veren yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, yangın esnasında bir çok vatandaşın cep telefonları ile de çekim yaptıkları gözlendi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:54
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